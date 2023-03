Tu zarabia się najlepiej. I wcale nie jest to Warszawa

Już nie Warszawa jest miastem, w którym można liczyć na najwyższe zarobki. Została zdeklasowana przez Kraków, gdzie przeciętne wynagrodzenie jest wyższe o 44 zł. Tak wynika z danych GUS dotyczących płac w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób w największych polskich miastach.

fot. Hyejin Kang / / Shutterstock

Wśród 18 największych miast w Polsce najwięcej zarabiają pracownicy w krakowskich przedsiębiorstwach. Ich płace są wyższe o 44 zł w porównaniu do wynagrodzeń w stolicy i o 275 zł większe od tych w Gdańsku – poinformowała "Rzeczpospolita". Jedynie w tych trzech miastach można liczyć na średnie zarobki powyżej 8 tys. zł brutto.

Na kolejnych miejscach uplasowały się Katowice, Poznań i Wrocław, gdzie na początku 2022 roku średnie zarobki brutto wyniosły powyżej 7,5 tys. zł. W pozostałych dużych miastach przeciętne płaca wynosiła od ponad 7 do 6 tys. zł brutto. Natomiast mniej zarabiały osoby zatrudnione w firmach w Białymstoku i w Kielcach.

Wojna wpłynęła na wysokość płac

Według cytowanego przez "Rzeczpospolitą" Tomasza Kaczora, ekonomistę z Instytutu Prevision, duży wpływ na płace w tym i ubiegłym roku miała wojna w Ukrainie. Stąd też wynagrodzenia w wielkich miastach szybciej wzrosły na zachodzie kraju niż na wschodzie.

Poza tym największa grupa uchodźców zatrzymała się na dłużej w Warszawie i właśnie tam w ciągu roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o ponad 27 tys. osób, podczas, gdy w Krakowie – o 9,5 tys. Według niego te czynniki zmniejszyły presję na podwyżki.

Najwyższe stawki w IT

W Krakowie działa wiele międzynarodowych korporacji, innowacyjnych firm oraz start-upów, czyli firm opartych na wiedzy i nowoczesnych technologiach, co ma związek z wysokością wynagrodzeń.

W tym mieście tylko nieco więcej niż jedna piąta osób pracuje w przemyśle, a tyle samo w komunikacji i informacji. Co siódma zajmuje się działalnością naukową, techniczną i profesjonalną. Ma to duże znaczenie, gdyż według GUS-u płace w IT są o ponad połowę wyższe od średnich wynagrodzeń.

W którym regionie zarabia się najlepiej?

Natomiast wśród regionów z najwyższymi płacami liderem jest Mazowsze. Drugie miejsce ma Dolny Śląsk, a trzecie Małopolska. Najmniej zarabiają pracownicy ze Świętokrzystkiego – tu różnica między liderem wynosi ponad 2,2 tys. zł.