W których polskich miastach zarabia się najwięcej? [Ranking]

fot. Robert Neumann / FORUM

Ile naprawdę zarabia się w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu? W których dużych polskich miastach pracownik może liczyć na najwyższe wynagrodzenie, a gdzie płace są niższe? Odpowiedzi przynosi najnowsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS co miesiąc publikuje dane o średnim wynagrodzeniu, natomiast jedynie raz na dwa lata przedstawia wyliczenia dot. mediany płac, czyli kwoty dzielącej pracujących na dwie równe części - tych dostających mniej i więcej. W październiku 2018 r. połowa zatrudnionych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 9 osób otrzymywała do 4094,98 zł brutto (a druga połowa więcej) miesięcznie, czyli niespełna 2920 zł na rękę.

Teraz statystycy prezentują wyliczenia dot. polskich miast. Z ich kalkulacji wynika, że w miastach wojewódzkich w 2018 r. największe dochody (przychód minus koszty uzyskania przychodu) osiągali pracownicy najemni zatrudnieni na umowę o pracę mieszkający w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Analiza bazuje na danych pochodzących z rozliczeń podatkowych PIT-11, udostępnionych przez Ministerstwo Finansów.

/ GUS, "Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast"

Mediana dochodów pracowników najemnych z Warszawy wyniosła 55 110,27 zł, czyli niemal 4600 zł miesięcznie. Na drugim miejscu wśród miast wojewódzkich znalazł się Wrocław z kwotą 46 434,38 zł, czyli blisko 3900 zł miesięcznie. Podium uzupełnił Kraków z wynikiem 45 506,27 zł, czyli prawie 3800 zł miesięcznie.

Z kolei na najmniejsze wynagrodzenia wśród miast wojewódzkich mogli liczyć mieszkańcy: Gorzowa Wielkopolskiego (35 500,30 zł rocznie, czyli niespełna 3000 zł miesięcznie), Torunia (37 384,78 zł) i Zielonej Góry (37 891,61 zł).

/ GUS, "Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast"

Warszawa była również liderem rankingu wśród wszystkich polskich miast. W pierwszej piątce znalazły się jej okolice: Podkowa Leśna (II miejsce w Polsce), Piaseczno (IV miejsce) oraz Ożarów Mazowiecki czy górnicza Bogatynia (V miejsce).

Polskie miasta z najwyższą roczną medianą dochodów [zł]

Miasto Mediana 1. Warszawa 55 110,27 2. Podkowa Leśna 52 525,22 3. Bogatynia

49 721,99 4. Piaseczno

49 672,55 5. Ożarów Mazowiecki 49 655,92 6. Łomianki

48 691,53 7. Brwinów

48 541,84 8. Zbąszynek

48 183,18 9. Siechnice

47 748,19 10. Lubin 47 681,34 Źródło: GUS, "Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast"

Po drugiej stronie rankingu znalazły się Cedynia i Łęknica (po 23,87 tys. zł rocznie, czyli niespełna 2 tys. zł miesięcznie) oraz Dzierzgoń (24,23 tys. zł rocznie).

Polskie miasta z najniższą roczną medianą dochodów [zł]

Miasto Mediana 1. Cedynia 23 865,00 2. Łęknica 23 865,25 3. Dzierzgoń

24 231,42 4. Krynica Morska 24 334,34 5. Przedbórz

24 527,00 6. Radoszyce 24 686,85 7. Prusice 25 041,45 8. Łeba 25 153,57 9. Kalwaria Zebrzydowska

25 284,91 10. Działoszyce

25 446,20 Źródło: GUS, "Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast"

MKa