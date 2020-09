fot. bedya / Shutterstock

Epidemia odcisnęła piętno na przypływie obcokrajowców do Polski. W pierwszej połowie 2020 roku wydano prawie 19 tys. mniej zezwoleń na pracę niż w analogicznym okresie rok temu. Coraz mniej przybywa do Polski Ukraińców – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku wydano o ponad 17 tys. mniej pozwoleń na pracę.

Biorąc pod uwagę obywateli krajów, którzy otrzymali więcej niż 2 tys. zezwoleń na pracę w 2020 roku, to najczęściej do Polski w poszukiwaniu zatrudnienia przybywali Banglijczycy (niecałe 2 tys. zezwoleń), Białorusini (12 tys. zezwoleń), Filipińczycy (3 tys.), Gruzini (4 tys.), Hindusi (4 tys.), Mołdawianie (niecałe 4 tys. zezwoleń), Nepalczycy (2 tys.), Ukraińcy (145 tys.) i obywatele Uzbekistanu (niecałe 4 tys.).

W porównaniu do analogicznego okresu rok temu nastąpił gwałtowny spadek wydanych zezwoleń na pracę dla Banglijczyków, Nepalczyków oraz Ukraińców. Natomiast częściej zezwolenia otrzymywali w tym roku Filipińczycy, Gruzini, Mołdawianie oraz obywatele Uzbekistanu. Sytuacja polityczna w Białorusi nie zdążyła odbić się na danych resortu pracy – najnowsze obejmują okres pierwszych sześciu miesięcy roku.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę według obywatelstwa Obywatelstwo Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I półroczu 2020 r. Liczba wydanych zezwoleń na pracę w I półroczu 2019 r. Ogółem 198 301 217 297 Bangladesz 1954 4166 Białoruś 12 225 12 953 Filipiny 3328 2782 Gruzja 4206 3297 Indie 4149 4310 Mołdawia 3886 3714 Nepal 2398 6360 Ukraina 145 067 162 421 Uzbekistan 3845 2623 Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000

Gdzie pracują obcokrajowcy?

Najczęściej zezwolenia na pracę dla cudzoziemców obejmowały takie zawody i specjalizacje jak: robotnicy przemysłowi oraz rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz pracownicy wykonujący prace proste. Wśród wspomnianych specjalizacji największy spadek zezwoleń nastąpił wśród robotników przemysłowych i rzemieślników.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę według zawodów i specjalności (cz. 1) Obywatelstwo Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług i sprzedawcy I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. Ogółem 1275 1226 4575 5971 5302 5478 9542 7773 7365 7366 Bangladesz 5 3 20 111 44 70 43 109 460 490 Białoruś 31 29 159 257 208 181 395 260 117 196 Filipiny 2 2 31 33 151 72 65 43 50 47 Gruzja 4 7 28 41 84 55 215 83 39 49 Indie 118 96 976 1057 103 141 135 187 247 266 Mołdawia 3 2 13 15 28 23 92 46 18 22 Nepal 3 3 6 38 61 31 57 233 103 143 Ukraina 456 404 1600 2235 3423 3706 7444 6305 5185 4899 Uzbekistan 6 3 7 25 160 22 281 89 35 45 Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000

Najmniej zezwoleń na pracę wydawano dla przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników oraz dla specjalistów. Niewiele więcej zezwoleń przekazano pracownikom usług i sprzedawcom, wzrost nastąpił natomiast wśród potwierdzeń dla pracowników biurowych.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę według zawodów i specjalności (cz. 2) Obywatelstwo Rolnicy ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy wykonujący prace proste I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. I pół. 2020 r. I pół. 2019 r. Ogółem 1114 1385 69 579 86 156 40 227 42 085 59 322 59 857 Bangladesz 18 10 757 2292 56 184 556 897 Białoruś 18 21 4298 5780 5439 4942 1500 1287 Filipiny 8 0 736 636 348 345 1937 1604 Gruzja 13 1 1593 1510 424 292 1806 1259 Indie 74 7 1587 1438 349 385 560 733 Mołdawia 6 8 1761 1605 632 620 1333 1373 Nepal 37 105 660 2649 147 348 1324 2810 Ukraina 908 1138 50 517 63 417 30 583 33 736 44 951 46 581 Uzbekistan 19 38 1959 1613 407 206 971 582 Źródło: dane MRPiPS, uwzglęgniono dane dotyczące obywateli tych państw, których liczba wydanych zezwoleń na pracę wyniosła przynajmniej ok. 2000.

W przypadku Ukraińców to pracują oni najczęściej jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz jako pracownicy wykonujący prace proste. Do Polski za pracą w charakterze specjalistów poza Ukraińcami przyjeżdżają przede wszystkim Hindusi. Wśród techników pojawiają się często Białorusini i obywatele Uzbekistanu.

Mniej informatyków, ale więcej lekarzy z Ukrainy

Jak wynika z Barometru Polskiego Rynku Pracy 2020 przygotowanego przez PEsonnel Service, na początku roku co dziesiąta firma zatrudniała Ukraińców. W co piątej obywatele Ukrainy zajmowali stanowiska średniego szczebla, a w co dziesiątej wyższego. W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 353 zezwolenia na pracę dla cudzoziemców dla pracowników sektora medycznego (w tym 124 dla Ukraińców) i 2224 (w tym 593 dla obywateli Ukrainy) dla informatyków.

– Lockdown polskiej gospodarki i utrudnienia w ruchu granicznym spowodowały, że zainteresowanie wykwalifikowanymi specjalistami z Ukrainy spadło w niemal każdym zawodzie. Wyjątków jest niewiele, bo chociaż procentowe przyrosty wśród lekarzy czy pielęgniarek robią wrażenie, to wciąż mówimy o nielicznej grupie, odpowiednio 23 i 9 osób, spośród ogółu 145 tys. zezwoleń dla Ukraińców. Warto także odnotować wzrost o 50 osób ukraińskiej kadry kierowniczej w Polsce. Sytuacja informatyków jest bardziej złożona, bo chociaż otrzymali mniej zezwoleń, to popyt na nich w ostatnich miesiącach nie zmalał. Zamiast przyjeżdżać do Polski, wykonują telepracę z domu, zmniejszając tym samym ryzyko opóźnienia realizacji projektu – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy w opracowaniu na łamach Personnel Service.

Jeśli chodzi o informatyków, to w pierwszej połowie 2019 roku wydano dla nich 3586 pozwoleń na pracę, jednak może to być związane z możliwością wykonywania pracy zdalnie przez pandemię koronawirusa.

– Jedynie w przypadku informatyków możemy mówić o pozornym spadku zainteresowania ich usługami, które w rzeczywistości zostały po prostu przeniesione do kanału zdalnego. Ukraińcy o innych specjalizacjach odczuli skurczenie się rynku pracy w Polsce. Nasze firmy będą znów po nich chętniej sięgać, gdy wrócimy na ścieżkę stabilnego wzrostu gospodarczego. A to nastąpi raczej nie wcześniej niż w kolejnym roku. Warto natomiast zwrócić uwagę, że o ile podczas pandemicznego kryzysu radzimy sobie z okrojoną liczbą specjalistów z Ukrainy na rynku, to osoby wykonujące prace proste, których nie chcą się podejmować Polacy, wydają się nie do zastąpienia – podsumowuje Krzysztof Inglot.