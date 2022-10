W jakich technologiach czeka praca? Ci programiści mogą liczyć na wyjątkowo atrakcyjne warunki

fot. whiteMocca / / Shutterstock

Język programowania Java pozostaje jedną z najchętniej wykorzystywanych technologii w różnorodnych projektach IT. Przekłada się to również na trafiające na rynek oferty pracy. Programista Java może liczyć na szybkie znalezienia zatrudnienia i wyjątkowo atrakcyjne warunki.

Branża IT rozwija się w bardzo szybkim tempie i – wbrew coraz bardziej zauważalnemu spowolnieniu – wciąż ma wiele do zaoferowania kandydatom poszukującym pracy. O zarobkach, możliwościach i dodatkowych benefitach decyduje z jednej strony doświadczenie, z drugiej technologia, w której specjalizuje się talent. Java pozostaje jednym z najchętniej wybieranych języków programowania. Pomimo upływu lat i pojawiania się nowych propozycji zapotrzebowanie na specjalistów jest spore i wiele wskazuje na to, że w najbliższym okresie wciąż będzie utrzymywać się na wysokim poziomie.

Java na podium pod względem popularności

Utworzony przez Sun Microsystems język programowania Java będzie za niedługo obchodził trzydzieste urodziny. Wciąż należy jednak do grona najchętniej wykorzystywanych technologii. Według rankingu Spectrum pod względem generowanych miejsc pracy zajmuje drugie miejsce, ustępując SQL i wyprzedzając Python oraz JavaScript. Java znalazła się również na drugiej pozycji w przypadku programistycznych trendów. Pod tym względem ustępuje językowi Python, wyprzedza natomiast C oraz JavaScript. W rankingu TIOBE, zestawiającym 20 najbardziej popularnych języków programowania, Java zajmuje natomiast trzecie miejsce z wynikiem 11,72%. W tym ujęciu wyprzedza je C (13,96%) oraz Python (15,74%).

Java zajmuje również drugie miejsce pod względem popularności na GitHubie – środowisku wykorzystywanym przez programistów i specjalistów IT z całego świata. Stworzono w niej 11,5% wszystkich projektów. Pod tym względem ustępuję językowi Python (17%), wyprzedza jednak JavaScript (10,6%), C++ (9,76%) czy Go (8,34%).

Co szczególnie ważne z perspektywy kandydatów: Java wciąż się rozwija – jej najnowsza wersja – Java SE 17 – zadebiutowała 14 września 2021 roku.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Chcesz zostać programistą Java? Pracy nie zabraknie

Podobna tendencja dotyczy również polskiego rynku. Według raportu Inhire „IT Market Snapshot Q1 2022” Java zajmuje drugie miejsce pod względem popularności w ofertach pracy dla programistów w Polsce. Do specjalistów zajmujących się tą technologią adresowane jest co piąte ogłoszenie. Pod tym względem wyprzedza ją jedynie JavaScript, którego udział w rynku wynosi 23%. Podium zamyka z kolei – nieco popularniejszy w ogólnoświatowym zestawieniu – Python (17%). Tuż za nim uplasował się natomiast TypeScript (12%). Kolejność nie uległa więc zmianie w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 roku. Wówczas również Java zajęła drugie miejsce, dotyczyło jej jednak 22% ogłoszeń.

Interesuje cię nowa praca? Programista Java znajdzie ją bez trudu. Ta sytuacja z pewnością nie zmieni się w najbliższym czasie. Do dyspozycji pozostają oczywiście zarówno oferty lokalnych firm, jak i międzynarodowych podmiotów. Zwłaszcza że po polskich deweloperów coraz częściej zgłaszają się międzynarodowe korporacje. Jak wynika z raportu „Rynek IT w Polsce 2022” przygotowanego przez NextTechnology, do rodzimych kandydatów w 2021 roku skierowały 6,5 tys. ofert pracy. Dodatkowym benefitem jest przy tym brak konieczności relokacji: możliwe jest podjęcie zatrudnienia w pełni zdalnej formie. Blisko co piąte ogłoszenie tego typu pochodziło ze Stanów Zjednoczonych. Na drugiej pozycji uplasowały się Niemcy (15%), na trzecim Węgry (13%), a tuż za nimi znalazła się Wielka Brytania (11%).

Na jakie zarobki może liczyć Java Developer? Kolejne rekordy

Oczywiście to, że do branży IT przyciągają przede wszystkim wysokie zarobki, nie jest żadną tajemnicą. Na jakie wynagrodzenie może liczyć programista Java? Średnie maksymalne widełki według raportu Inhire w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosły 23 269 zł. W tym zestawieniu Java zajmuje trzecie miejsce wśród technologii, ustępując Scali (średnio 25 847 zł) oraz Kotlin (23 755 zł). Biorąc pod uwagę monitorowany wzrost wynagrodzeń, Java zajmuje natomiast drugie miejsce – w ciągu trzech miesięcy oferowane stawki wzrosły o 4%. Pod tym względem bezkonkurencyjna okazała się Scala ze wzrostem na poziomie 10,7%. Podium zamknął natomiast C (3,1%). Co ciekawe programiści C++ oraz JavaScript mogli zaobserwować pogorszenie warunków ujętych w ofertach – w pierwszym przypadku spadek widełek wyniósł 3%, a w drugim 0,3%.

Oczywiście wpływ na oferowane wynagrodzenie ma przede wszystkim doświadczenie komercyjne konkretnego kandydata i projekty, jakimi może się pochwalić. Ile może realnie zarobić programista Java? Praca na tym stanowisku w przypadku ekspertów, a więc osób posiadających więcej niż 10 lat doświadczenia, to średnio nawet 30 000 zł. Już junior dopiero rozpoczynający zawodową karierę w branży IT zarobki jednak ok. 8 tysięcy złotych.

fot. Gowork.pl / Gowork.pl

Liczą się też ciekawe projekty

Pieniądze – choć bez wątpienia są ważnym kryterium podczas oceny ofert pracy – nie zawsze odgrywają kluczową rolę. Kandydaci biorą pod uwagę również to, czy praca zapewni im odpowiednie wyzwania i pozwoli na zyskanie dodatkowych kompetencji cennych z punktu widzenia rozwoju kariery zawodowej. Według raportu NextTechnology 43% respondentów wskazało jako najważniejszy powód ostatniej zmiany pracy nieadekwatne wynagrodzenie. Jednak większa grupa odniosła się przede wszystkim do pozapłacowych kwestii: dla 36% istotny okazał się brak możliwości rozwoju, 26% postanowiło zmienić pracodawcę ze względu na niesatysfakcjonujące projekty, a 23% argumentowało to chęcią zmiany. Dla kolejnych 15% istotnym problemem był natomiast przełożony.

Wybrana przez kandydata technologia ma oczywiście olbrzymi wpływ na to, jak będzie rozwijać się kariera zawodowa oraz jakie projekty będą dostępne. Pod tym względem Java jest bardzo dobrym wyborem gwarantującym ciekawe wyzwania i sporą różnorodność. Najczęściej jest wykorzystywana w backendzie aplikacji różnego typu. Wykorzystuje się ją jednak również w zupełnie innych celach: pozwala między innymi na tworzenie gier czy aplikacji mobilnych. Na maszynie wirtualnej Javy działa język Kotlin, który podczas konferencji Google I/O 2017 został ogłoszony oficjalnym językiem platformy Android.

O tej różnorodności najlepiej świadczą zresztą projekty zrealizowane w Javie. Korzysta z nich np. Netflix, Spotify, Amazon, LinkedIn, Uber czy wirtualne dokumenty Google. Poza tym w Javie napisano niezwykle popularną na całym świecie grę Minecraft. Ten język programowania wykorzystuje się na wielu rynkach, w tym w branży biznesowej i finansowej oraz intensywnie rozwijającym się segmencie fintech. Warto mieć świadomość, że większość złożonych projektów wykorzystuje równolegle również inne języki programowania. W każdym przypadku od najlepszych kandydatów oczekuje się przede wszystkim elastyczności, zdolności do szybkiego uczenia się i chęci rozwoju, także w obszarze wykorzystywanych technologii.

Większe pieniądze, mniej umów o pracę

Wraz ze wzrostem doświadczenia i zarobków zmieniają się nie tylko oczekiwania kandydatów, ale również preferowana przez nich forma zatrudnienia. Z raportu NextTechnology wynika, że w przypadku Juniorów zdecydowanie największą popularnością cieszy się umowa o pracę (64% odpowiedzi). Stosunkowo sporo jest również umów cywilnoprawnych (24%), co może wynikać np. z powszechnego zatrudniania studentów wykonujących obowiązki w niepełnym wymiarze godzin. Umowę B2B wybiera jedynie 12% pracowników z krótkim stażem w branży IT. Sytuacja zmienia się już w przypadku przejścia na poziom mida, które następuje zwykle po ok. 2 latach pracy komercyjnej. W tym przypadku już niemal co trzeci pracownik wybiera formę współpracy B2B, co jest związane przede wszystkim z możliwością przeprowadzenia optymalizacji podatków. W gronie seniorów i ekspertów to właśnie samozatrudnienie i nawiązanie z klientem biznesowych relacji jest formą proponowaną – wybiera je odpowiednio 55 i 54% programistów.

Co oczywiste programista Java może coraz częściej liczyć na możliwość pełnej pracy zdalnej lub przynajmniej pracy w trybie hybrydowym. Jest to zresztą zgodne z oczekiwaniami rynku. Według autorów raportu „Rynek Pracy IT w Polsce 2022” możliwość pracy zdalnej to najważniejszy benefit zdaniem aż 63% programistów. Na drugim miejscu – z wynikiem 52% – znajduje się natomiast elastyczny czas pracy. Jak widać, kwestie dotyczące trybu wykonywania obowiązków interesują specjalistów IT zdecydowanie bardziej niż chociażby dodatkowy pakiet medyczny (34% odpowiedzi) czy karty sportowe (16%). Już teraz 44% ofert pracy trafiających na rynek zawiera informację o możliwości podjęcia pracy w pełni zdalnej. Takiego modelu oczekuje 48% kandydatów. Jedynie 2% chciałoby natomiast pracować wyłącznie z biura, a połowa pracowników najlepiej czuje się w trybie hybrydowym.