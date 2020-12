W grudniu poczta doręczy renty i emerytury z wyprzedzeniem

fot. Dawid Lasociński / FORUM

Pracownicy Poczty Polskiej w grudniu doręczą renty i emerytury z wyprzedzeniem. Świadczenia, które zwykle były doręczane 25 dnia miesiąca będą trafiać do klientów od 22 grudnia. Przekazy emerytalne i rentowe z terminem doręczenia przypadającym na 1 stycznia, będą doręczane od 29 grudnia - poinformowała PAP poczta.

Dodano, że przed świętami listonosze wcześniej rozpoczną doręczanie emerytur, a przesyłki będą doręczane także 24 grudnia. W Wigilię placówki pocztowe będą obsługiwały klientów krócej niż zazwyczaj, ale już 27 grudnia palcówki powrócą do standardowych godzin pracy.

Jak informuje poczta, w Wigilię będą pracowały zarówno placówki pocztowe, kurierzy i listonosze będą doręczać przesyłki, jednak godziny ich pracy ulegną skróceniu. Także w sylwestra godziny pracy placówek ulegną skróceniu.

W Wigilię placówki pocztowe będą obsługiwać klientów do godz. 13:00 a całodobowe do godz. 14:00. 25 i 26 grudnia 2020 r. - placówki będą nieczynne, 27 grudnia 2020 r. nastąpi wznowienie pracy placówek całodobowych i placówek obsługujących klientów w niedziele.31 grudnia 2020 r. placówki będą czynne do godz.14:00, a całodobowe do godz. 18:00, natomiast 1 stycznia 2021 r. - placówki będą nieczynne.

Poczta informuje, że placówki zlokalizowane w obiektach funkcjonujących w innym czasie pracy (np. ministerstwa, sądy, urzędy skarbowe, urzędy gminy, centra/galerie handlowe) przystosują godziny pracy do czasu funkcjonowania podmiotów, w których są zlokalizowane.

Najbardziej aktualne informacje o czasie otwarcia wszystkich placówek są dostępne pod adresem: placowki.poczta-polska.pl.(PAP)

