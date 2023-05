W górę idą progi zwolnień i skala podatkowa w podatku od spadków i darowizn

Rosną progi zwolnień, jakie obowiązują w podatku od spadków i darowizn; w górę idą także progi w skali podatkowej obowiązującej w tym podatku – wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów opublikowanego w czwartek na stronach RCL.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w czwartek został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ustalenia kwot wartości rzeczy i praw majątkowych zwolnionych od podatku od spadków i darowizn i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem oraz skal podatkowych, według których oblicza się ten podatek.

Konieczność publikacji nowego rozporządzenia wynika z ustawy o podatku od spadków i darowizn, która nakazuje nowelizować wysokość progów podatkowych oraz skali podatkowej w przypadku wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku o ponad 6 proc.

"Na podstawie ogłaszanych w okresie od trzeciego kwartału 2022 r. do pierwszego kwartału 2023 r. komunikatów Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku Minister Finansów ustalił, że skumulowany indeks wskaźników wynosi 106,33 - tym samym nastąpił wzrost cen o 6,33 proc." – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Nowe progi zwolnienia

Na tej podstawie Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia proponuje wprowadzenie nowych progów zwolnienia w sytuacji, jeśli środki lub rzeczy uzyskane z darowizny w okresie 12 miesięcy od ich nabycia przeznaczone zostaną na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami. Nowe progi będą wynosić 11 095 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 22 189 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny.

W projekcie podnosi się także progi, od jakich podlega opodatkowaniu nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych. Nowy próg będzie wynosić 11 095 zł w przypadku osoby z I grupy podatkowej, 8377 zł w przypadku osoby z II grupy podatkowej oraz 5644 zł, jeśli darczyńca pochodzi z III grupy podatkowej w rozumieniu podatku od spadków i darowizn.

Nowa skala podatku od spadków i darowizn

W projekcie znalazła się także nowa skala w podatku od spadków i darowizny. Według propozycji MF podatek w przypadku nabywców z I grupy podatkowej będzie wynosić 3 proc. do kwoty 11 833 zł, jeśli kwota spadku czy darowizny albo ich równowartość będzie się mieścić powyżej kwoty 11 833 zł a 23 665 zł, podatek będzie wynosić 355 zł oraz 5 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł, zaś jeśli kwota darowizny lub wartość spadku przekroczy 23 665 zł, podatek wyniesie 946,6 zł plus 7 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

W przypadku jeśli nabywca będzie zaliczony do II grupy podatkowej, podatek będzie wynosić 7 proc. do kwoty 11 833 zł. Jeśli kwota spadku czy darowizny albo ich równowartość będzie się mieścić powyżej kwoty 11 833 zł a 23 665 zł, podatek wyniesie 828,4 zł plus 9 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł. Jeśli zaś kwota darowizny lub wartość spadku przekroczy 23 665 zł, podatek wyniesie 1893,3 zł oraz 12 proc. od nadwyżki ponad 23 665 zł.

Jeśli nabywca będzie z III grupy podatkowej, to podatek będzie wynosić 12 proc. do kwoty 11 833 zł, jeśli kwota spadku czy darowizny albo ich równowartość będzie się mieścić powyżej kwoty 11 833 zł a 23 665 zł, podatek wyniesie 1420 zł plus 16 proc. nadwyżki ponad 11 833 zł, zaś jeśli kwota darowizny lub wartość spadku przekroczy 23 665 zł, podatek wyniesie 3313,2 zł plus 20 proc. nadwyżki ponad 23 665 zł.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Od 1 lipca 2023 r. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn, która ustala nowe, znacznie wyższe progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn. (PAP)

autor: Marek Siudaj

