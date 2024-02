W finansach bez zmian. Tak minął 2023 rok dla niemal połowy Polaków

48 proc. Polaków przyznaje, że ich sytuacja finansowa w 2023 roku się nie zmieniła, 36 proc. twierdzi, że się pogorszyła, 16 proc. - że się polepszyła - wynika z najnowszego raportu „Polaków Portfel Własny: oszczędny jak Polak” Santander Consumer Banku.

fot. Kamil Zajaczkowski / / Shutterstock

W opublikowanym w środę najnowszym badaniu Santander Consumer Banku 36 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. W tym 23 proc. uznało, że wypada trochę słabiej względem poprzedniego roku, a 13 proc. stwierdziło, że jest zdecydowanie gorsza. W grupie narzekających było najwięcej 50-59 latków (44 proc.) i osób z dochodami do 2000 zł netto (55 proc.).

Wskazano również, że 14 proc. respondentów porównując swoją obecną sytuację materialną do ubiegłego roku, wybrało odpowiedź „raczej lepsza”. Ponadto 2 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja zdecydowanie się poprawiła. Razem daje to 16 proc. ankietowanych, którzy twierdzą, że stan ich finansów wygląda korzystniej niż w 2022 r. W tej grupie znalazło się najwięcej osób w przedziale wiekowym 18-29 i 30-39 (kolejno 28 i 23 proc.) oraz ankietowanych z dochodami od 7000 zł netto w górę (36 proc.).

Najwięcej osób (48 proc.) stwierdziło, że ich sytuacja finansowa nie zmieniła się od zeszłego roku. Odpowiadali tak najczęściej seniorzy po 70 roku życia (57 proc.) i respondenci pochodzący z małych miast do 50 tys. mieszkańców (57 proc.).

Ekspertka SCB Magdalena Drążkowska poinformowała, że odsetek osób, które pozytywnie oceniają swoje finanse w porównaniu do ubiegłego roku był liczniejszy niż w zeszłorocznym badaniu „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”, w którym firma zadała respondentom to samo pytanie. Wtedy 11 proc. z nich oceniło swoją sytuację bardziej korzystnie w zestawieniu z 2022 r. "W tegorocznym badaniu znacząco spadł również odsetek respondentów deklarujących pogorszenie stanu swoich finansów względem 2023 r. W raporcie „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania” aż 70 proc. oceniało swoją sytuację finansową gorzej względem 2022 r." - podkreśliła Drążkowska.

Santander Consumer Bank zapytał Polaków również o to, czy regularnie, np. co miesiąc, odkładają jakąś kwotę pieniędzy. Jak się okazało postępuje tak ponad połowa respondentów (55 proc.). Najczęściej są to osoby z dochodem od 7000 zł netto w górę (77 proc.) oraz ankietowani ze średnich miast od 50 do 250 tys. mieszkańców i metropolii (kolejno 60 i 61 proc.). Zaznaczono, że na przeciwległym biegunie jest 45 proc. respondentów, którzy odpowiedzieli „nie”. Najliczniejszą grupą wśród nich są seniorzy powyżej 70 roku życia (58 proc.), mieszkańcy wsi (51 proc.) i zarabiający do 2000 zł netto (71 proc.).

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-20 stycznia 2024 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1000.(PAP)

