W drugim pakiecie sankcji nie ma odcięcia od SWIFT. Borrell: Decyzja należy do przywódców UE

Unia Europejska umieści na swej liście sankcji więcej osób w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę - powiedział w czwartek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Dodał, że decyzja o tym, czy należy odciąć Rosję od systemu finansowego SWIFT, będzie należeć do przywódców "27".

„Nowi ludzie będą (sankcjonowani), także z Białorusi, w kompleksowym pakiecie, który obejmie sektory gospodarcze (…) Więcej sankcji będzie dotyczyło sektora finansowego” – powiedział Borrell.

Odcięcie Rosji od globalnego systemu bankowego SWIFT nie powinno być częścią drugiego pakietu sankcji UE wobec Kremla - powiedział w czwartek w Brukseli przed rozpoczęciem spotkania unijnych przywódców kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

"Bardzo ważne jest, abyśmy zgodzili się na te środki, które zostały przygotowane – i zachowali wszystko inne na wypadek sytuacji, w której konieczne może być wyjście poza to" – powiedział dziennikarzom Scholz, odpowiadając na pytanie, czy należy odciąć Rosję od SWIFT.

Czym jest SWIFT?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), czyli Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej to założone w 1973 roku międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w Belgii. Jednocześnie SWIFT jest też nazwą międzynarodowego systemu działającego w niemalże wszystkich krajach, za pośrednictwem którego instytucje finansowe z całego świata mogą wymieniać informacje.

System ten służy ogromnej liczbie organizacji – bankom, domom maklerskim, giełdom oraz innym instytucjom finansowych. Z usług systemu mogą korzystać osoby fizyczne i prawne oraz organizacje. Za jego pośrednictwem każdego dnia wykonywanych jest ponad 37 milionów transakcji. Podstawowymi elementami systemu są jego narzędzia takie jak przelew SWIFT i kod SWIFT.

