W długi weekend możliwe podwyżki cen niektórych paliw na stacjach

Lewica po spotkaniu z władzami Orlenu: Mają przestrzeń do obniżenia cen paliw

Orlen ma obecnie rekordowe zyski, a ceny benzyny na stacjach są oderwane od kosztów jej wytworzenia; jest więc przestrzeń do obniżenia tych cen o złotówkę - ocenili posłowie Lewicy po wtorkowym spotkaniu z władzami PKN Orlen. Zaapelowali też do premiera, by spróbował wpłynąć w tej sprawie na spółkę.