W czwartek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Przemysławem Czarnkiem

W czwartek w godzinach popołudniowych dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MEiN Przemysławem Czarnkiem - przekazała szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Chodzi o nowelizację Prawa oświatowego.

W internetowej części rozmowy na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia szefowa kancelarii prezydenta pytana była o poniedziałkowe spotkanie posłanek KO z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Rozmowy dotyczyły noweli Prawa oświatowego; po spotkaniu posłanki relacjonowały, że pierwsza dama podzieliła ich obawy dotyczące m.in. kompetencji kuratorów i zwalniania dyrektorów szkół bez wypowiedzenia.

"Trzeba zacząć od tego, że ta ustawa zawiera bardzo dużo niezwykle ważnych, potrzebnych i dobrych rozwiązań - bo to nie jest tak, że tylko są do niej zastrzeżenia" - mówiła Ignaczak-Bandych. Jak wskazywała, nowela reguluje m.in. kwestię nauczania zdalnego, nadzoru nad szkołami niepublicznymi czy doskonalenia nauczycieli. Szefowa KPRP zauważyła jednak, że pierwsza dama jako "doświadczony pedagog" spojrzała na ustawę z punktu widzenia praktyka, który zajmuje się daną dziedziną. "(Ustawa) wymaga na pewno w kilku miejscach poważnej rozmowy" - powiedziała.

Na pytanie, czy w najbliższych dniach dojdzie do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy oraz szefa MEiN Przemysława Czarnka, w którym to spotkaniu chciała wziąć udział także pierwsza dama, Ignaczak-Bandych potwierdziła. "To spotkanie odbędzie się w czwartek w godzinach popołudniowych" - przekazała.

Nowelizację Prawa oświatowego Sejm uchwalił w połowie stycznia. Ustawa wzmacnia rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora; jeżeli tego nie zrobi, powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.(PAP)

autorka: Sonia Otfinowska

