W czwartek, piątek i sobotę szczepienia medyków na Stadionie Narodowym

fot. Adam Guz / Kancelaria Premiera RP

W czwartek, piątek i sobotę CSK MSWiA przeprowadzi akcję szczepień medyków w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym - poinformowała we wtorek PAP Iwona Sołtys, kierownik działu obsługi pacjenta z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Łącznie zaszczepionych zostanie ok. 900 osób.

"Zgodnie z planem, szczepienia będą odbywały się przez trzy dni, a każdego dnia szczepionych będzie po ok. 300 osób" - wyjaśniła kierownik działu obsługi pacjenta z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Dodała, że w środę w CSK MSWiA zaszczepione zostaną 354 osoby.

Poinformowała także, że lista osób do zaszczepienia w tej turze została już zatwierdzona. Znaleźli się na niej zarówno niezaszczepieni dotąd medycy CSK MSWiA, jak również pracownicy służby zdrowia z innych placówek. "Ich zgłoszenia do szczepienia napływały do CSK MSWiA od drugiej połowy grudnia" - wyjaśniła Sołtys.

Zaznaczyła jednocześnie, że zgłoszenia medyków nadal napływają do CSK MSWiA, w związku z czym tego typu akcja nie będzie jednorazową. "Za trzy tygodnie będziemy zapraszać tę samą grupę medyków na drugą turę szczepień, natomiast planujemy kolejne akcje szczepień tego typu, które będziemy realizować po następnych dostawach szczepionek" - powiedziała.

We wtorek do końca dnia w CSK MSWiA w Warszawie zaszczepiono łącznie ponad 3482 osób, ale szczepienia nadal trwają. "Na chwilę obecną, spośród zgłoszonych do szczepień pracowników CSK MSWiA, niezaszczepionych pozostało zaledwie około 5-10 proc." - wyliczyła Sołtys.

Wyjaśniła, że wynika to z głównie z urlopów związanych z przerwą świąteczną bądź feriami zimowymi. "Jednak powyżej 90 proc. zadeklarowanych do szczepień pracowników CSK MSWiA zostało już zaszczepionych" - wskazała. Podkreśliła także, że lista chętnych wciąż się powiększa.

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele.

Jak zapowiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk, który jest też pełnomocnikiem rządu ds. programu szczepień, szczepienia pierwszej grupy, do której zakwalifikowano osoby powyżej 60 lat, pensjonariuszy domów pomocy społecznej, pracowników służb mundurowych oraz nauczycieli mają się rozpocząć 25 stycznia.

Natomiast od 15 stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich innych chętnych. Będzie można umawiać się na konkretny termin za pośrednictwem infolinii 989, Internetowego Konta Pacjenta, w placówkach POZ czy w punkcie szczepień. (PAP)

Autorka: Daria Kania

dka/ robs/