W czwartek na europejskim rynku spadek cen gazu rządu 15 proc.

Notowania kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach na holenderskim hubie TTF spadły w czwartek o ok. 15 proc., do poziomu poniżej 130 euro za MWh.

Gaz z dostawą w kwietniu kosztował na koniec dnia w czwartek niecałe 130 euro za MWh. W środę na zamknięciu handlu kontrakt taki był wyceniany na ok. 155 euro, a we wtorek 215 euro za MWh. Majowe kontrakty wyceniane są także poniżej 130 euro za MWh.

Podobne spadki - rzędu 15 proc. - zanotowały kontrakty z dostawami w kolejnych miesiącach. Są już wyceniane w granicach 122-115 euro za MWh.

Ukraiński operator przesyłowy GTSOU poinformował w czwartek, że oddziały Rosjan i separatystów z Donbasu weszły do dwóch tłoczni na gazociągach przesyłowych na wschodzie Ukrainy, co stwarza zagrożenie dla tranzytu gazu przez ukraiński system na zachód, do Europy. GTSOU zażądał opuszczenia terenu tłoczni i zaprzestania prób zakłócania ich działania, a o całej sytuacji zawiadomił odpowiednie służby, jak też i Gazprom, którego gaz płynie przez ukraiński system. Operator nie informował potem o żadnych zakłóceniach. (PAP)

