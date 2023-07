Liczba ludności Polski znowu w dół. Jakby zniknęło miasto wielkości Rybnika

Liczba ludności Polski na koniec czerwca spadła rdr o 130 tys. do 37,698 mln osób - podał GUS.

"W końcu czerwca br. ludność Polski liczyła ok. 37 698 osób, tj. o ok. 130 tys. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Tempo ubytku rzeczywistego w I półroczu br. wyniosło minus 0,34 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 34 osoby (wobec 21 osób przed rokiem)" - napisał GUS.

GUS podaje, że ze wstępnych danych wynika, że w okresie styczeń–czerwiec zarejestrowano ok. 139,5 tys. urodzeń żywych (tj. o ponad 14 tys. mniej niż rok wcześniej), a współczynnik urodzeń obniżył się w skali roku o 0,7 pkt. do 7,4 proc.

GUS

Liczba zgonów również uległa obniżeniu (o ok. 25 tys. do ok. 209,5 tys. osób). Ogólny współczynnik zgonów wyniósł 11,1‰ (wobec 12,4‰ przed rokiem)

Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w Polsce w 2021 roku mieszkało 38 036 118 osób, z czego 59,8 proc. w miastach, a 40,2 proc. na terenach wiejskich.

Podobnie jak rok wcześniej odnotowano ubytek naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów), który wyniósł ok. 70 tys. (wobec ok. minus 81 tys. w okresie styczeń-czerwiec ub. roku). Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie minus 3,7‰ (wobec minus 4,3‰ w 1 półroczu ub. roku).

Umieralność niemowląt była podobna jak przed rokiem – zmarło ok. 0,5 tys. dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,7‰ i był o 0,1 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

KWS - BPL, PAP