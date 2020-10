W czasie pandemii Covid-19 popularne są wyprowadzki z Waszyngtonu

fot. Nicole Glass Photography / Shutterstock

Od lutego do lipca z Waszyngtonu wyjechało ponad 15 tys. osób więcej niż przyjechało - wynika z analizy zajmującej się przeprowadzkami firmy MyMove. To trzy razy tyle co w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy nie było pandemii Covid-19.

Obliczenia powstały na podstawie analizy danych pocztowych i wniosków o zmianę adresu korespondencyjnego. Zgodnie z nimi amerykańską stolicę od wybuchu pandemii opuściło o 15 520 osób więcej niż się do niej przeprowadziło. Przed rokiem strata ta w Dystrykcie Kolumbii wynosiła niecałe 6 tys.

Dane nie rozróżniają tych, którzy wyprowadzili się tymczasowo, by przeczekać poza miastem Covid-19, czy na stałe. Raport firmy MyMove sugeruje, że przy decyzji o wyjeździe oprócz pandemii rolę odgrywały także wysokie koszty życia w Waszyngtonie.

Waszyngton, który w latach 90. zmagał się z falą przemocy, uchodzi za przykład miasta, któremu skutecznie udało się przywrócić życie społeczne w centrum. W ostatnich latach spadły tu wskaźniki przestępczości, a obok biurowców oraz rządowych budynków powstały nowe restauracje oraz bary.

Sytuacja zmieniła się całkowicie po wybuchu pandemii. Latem na ulicach stolicy USA rzadko można było spotkać kogoś w garniturze; 95 proc. z blisko 170 tys. pracowników biur w centrum miasta pracowało w domu. To dane organizacji DowntownDC Business Improvement District. Taki spadek ruchu odbił się mocno na lokalnych biznesach. Obroty w centrum Dystryktu Kolumbii były w lecie blisko osiem razy niższe niż przed rokiem - szacuje "Washington Post". Obłożenie hoteli wynosiło jedynie ok. 8 proc., a ruch na niektórych stacjach metra spadł ponad 10-krotnie.

Dla wielu mniejszych przedsiębiorców na Downtown pandemia oznacza bankructwo i długi. Mimo pomocy federalnej wiele popularnych barów, restauracji, kawiarń i księgarń upadło, nie mogąc pozwolić sobie na opłaty wysokiego czynszu. Relatywnie lepiej z kryzysem dają sobie radę wielkie sieciówki jak np. Starbucks.

Przy słonecznych dniach niektórzy widzą rozwiązanie w poszerzeniu ogródków restauracyjnych. Sezon na stołowanie się na zewnątrz powoli się jednak kończy. Właściciele lokali wiążą nadzieję na powrót do normalności dopiero z powszechnym szczepieniem na Covid-19. To - jak twierdzi dyrektor Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) Robert Redfield - możliwe będzie w USA najwcześniej na wiosnę 2021 roku.

Z Waszyngtonu Mateusz Obremski (PAP)

mobr/ ap/