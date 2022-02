fot. Rick Wilking / / Reuters

Na koniec ubiegłego roku Berkshire Hathaway - wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta - miał w portfelu inwestycyjnym akcje 41 spółek giełdowych o łącznej wartości rynkowej bliskiej 330 mld dol. Prawie połowę stanowiły walory Apple.

Obok udziałów w Apple Berkshire Hathaway zgromadził pokaźne pakiety akcji Bank of America, American Express czy Coca Coli. Walory tych czterech spółek stanowiły blisko 76 proc. portfela spółek publicznych w posiadaniu wehikułu inwestycyjnego Wyroczni z Omaha. Czołowa dziesiątka odpowiadała za niemal 90 proc. - wynika z komunikatu spółki.

Co ma w portfelu Warren Buffett? Spółka Wartość rynkowa pakietu (mld USD) Udział w portfelu APPLE INC 157,1 47,6% BANK AMER CORP 44,9 13,6% AMERICAN EXPRESS CO 24,5 7,4% COCA COLA CO 23,7 7,2% KRAFT HEINZ CO 11,7 3,5% MOODYS CORP 9,6 2,9% VERIZON COMMUNICATIONS INC 8,3 2,5% US BANCORP DEL 7,0 2,1% CHEVRON CORP NEW 4,5 1,4% DAVITA INC 4,1 1,2% BANK OF NEW YORK MELLON CORP 4,0 1,2% GENERAL MTRS CO 3,5 1,1% LIBERTY MEDIA CORP DEL 3,4 1,0% VERISIGN INC 3,3 1,0% KROGER CO 2,8 0,8% CHARTER COMMUNICATIONS INC N 2,5 0,8% SNOWFLAKE INC 2,1 0,6% VISA INC 1,8 0,5% AMAZON COM INC 1,8 0,5% MASTERCARD INC 1,4 0,4% AON PLC 1,3 0,4% NU HLDGS LTD 1,0 0,3% ACTIVISION BLIZZARD INC 1,0 0,3% RH 1,0 0,3% STORE CAP CORP 0,8 0,3% T-MOBILE US INC 0,6 0,2% GLOBE LIFE INC 0,6 0,2% ABBVIE INC 0,4 0,1% ROYALTY PHARMA PLC 0,3 0,1% BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,3 0,1% STONECO LTD 0,2 0,1% FLOOR & DECOR HLDGS INC 0,1 0,0% MARSH & MCLENNAN COS INC 0,1 0,0% JOHNSON & JOHNSON 0,1 0,0% PROCTER & GAMBLE CO 0,1 0,0% MONDELEZ INTL INC 0,0 0,0% WELLS FARGO & CO NEW 0,0 0,0% LIBERTY LATIN AMERICA LTD 0,0 0,0% VANGUARD INDEX FDS 0,0 0,0% SPDR S&P 500 ETF TR 0,0 0,0% UNITED PARCEL SERVICE INC 0,0 0,0%

W IV kwartale Berkshire nabyło akcje Activision Blizzard za blisko miliard dolarów. Na początku tego roku Microsoft poinformował, że zamierza przejąć producenta gier za prawie 69 mld dolarów. Nie wiadomo, po jakiej cenie kupowała walory firma Buffetta, ale można szacować, że jeśli transakcja dojdzie do skutku, to Berkshire zarobi na tej inwestycji kilkaset milionów dolarów.

Konglomerat zwiększył również udziały w Chevronie. Akcje tej spółki energetycznej podrożały w tym roku już o blisko 15 proc. Wehikuł Buffetta zredukował za to zaangażowanie w firmy biofarmaceutyczne: Bristol-Myers Squibb (+8 proc. YTD) oraz Abbvie (+5,6 proc. YTD).

Akcyjna część portfela Berkshire Hathaway była na koniec ubiegłego roku wyceniana na niemal 330 mld dolarów, podczas gdy na koniec III kwartału było to 292,5 mld dolarów. Do konglomeratu należą również m.in. ubezpieczyciel Geico, producent baterii Duracell, firma odzieżowa Fruit of the Loom, spółka kolejowa BNSF czy sieć restauracji Dairy Queen. Spółka miała na koniec III kwartału blisko 150 mld dolarów gotówki, jej ekwiwalentów i amerykańskich bonów skarbowych.

Kapitalizacja Berkshire Hathaway przekracza 700 mld dolarów, co plasuje firmę na 7. miejscu na świecie wśród spółek publicznych. Wehikuł Buffetta pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych amerykańskich gigantów, przyzwoicie radząc sobie w okresie sporych turbulencji rynkowych. W tym roku walory BRK zyskują 4,5 proc.

Maciej Kalwasiński