W co i jak inwestować w 2021 r. [PODCAST]

fot. echoevg / Shutterstock

Czy lepiej w tym roku postawić na akcje, obligacje czy surowce? Czy będzie z cenami mieszkań i czynszami najmu? Jak zacząć inwestować - o tym jest najnowszy odcinek podcastu Puls Biznesu do słuchania.

Choć w 2020 r. mieliśmy kryzys gospodarczy, to był to jednocześnie świetny rok do inwestowania. Na giełdzie można było zarobić krocie - najlepsza spółka dała zarobić astronomiczne 4141 proc., a choćby na akcjach Allego można było zarobić ponad 50 proc. w jeden dzień. Przeciętny fundusz akcji polskich przyniósł ponad 20 proc. zysku, obligacyjny ponad 6 proc. Z kolei na rynku mieszkaniowym załamał się wieloletni trend wzrostowy. Pytanie, na co postawić w 2021 r.? Co będzie się działo z gospodarką i jak to wykorzystać do zarabiania tłumaczy Ignacy Morawski, główny ekonomista “PB”. Jaka będzie sytuacjach na rynkach, prognozuje Wojciech Białek, najbardziej doświadczony analityk w Polsce. Ile będzie można zarobić na obligacjach, analizuje Emil Szweda z portalu Obligacje.pl. Na jakie fundusze postawić w tym roku - mówi Rafał Bogusławski, dyrektor w Analizy Online. Czy zakup mieszkania na wynajem to wciąż dobra inwestycja, tłumaczy Anna Karaś, analityk Cenatorium a Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl, opowiada o tym, czy warto inwestować w złoto i radzi, jak inwestować by zarabiać.