W ciągu roku długi osób 65+ wzrosły o blisko 1 mld zł i na koniec listopada ub.r. przekroczyły 11,6 mld zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK. Rekordzistą jest 67-latek z Lubelskiego z ponad 88 mln zł nieopłaconych zobowiązań.

Jak wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK, co dziesiąty senior ma do spłaty nie więcej niż 500 zł, a kolejne 9 proc. między 500 a 1000 zł.

W badaniu podkreślono, że choć przybyło 8 tys. niesolidnych dłużników w wieku 65+, to w dorosłym społeczeństwie stanowią oni ok. 9 proc. osób, zmagających się z problemami finansowymi.

Z danych BIG InfoMonitor wynika, że przeciętna kwota zaległych zobowiązań osób najstarszych wynosi 29,4 tys. zł wobec 27,5 tys. zł rok temu. Wśród ogółu niesolidnych dłużników to ponad 34,4 tys. zł; najmniej, bo 8 tys. zł, zaległości mają ludzie młodzi.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak przypomniał, że od listopada 2021 r. do listopada 2022 r. zaległości seniorów wzrosły o 0,43 mld zł, a samych dłużników przybyło ok. 4 tys. do 387 tys. "Rok później zmiana ta była ponad dwukrotnie wyższa. Na koncie seniorów pojawiło się 0,96 mld zł nowych nieopłaconych w terminie bieżących zobowiązań oraz rat kredytów. Na koniec listopada ub.r. zaległości te przekroczyły 11,6 mld zł, a długi miało 395 tys. osób" - poinformował.

Dodał, że jeśli chodzi o odsetek nierzetelnych płatników, seniorzy wciąż pozostają bardziej solidni niż osoby od 25 do 64 lat. "Jednocześnie, choć dzieje się to powoli, udział nieradzących sobie z płatnościami bieżących rachunków i rat kredytów systematycznie w tej grupie wiekowej idzie w górę" – zauważa Grzelczak.

Największy odsetek niesolidnych dłużników 65+ jest w woj. kujawsko-pomorskim. Ich zaległy dług w przeliczeniu na osobę jest jednak niższy niż krajowa średnia i wynosi 23 354 zł. "W rejestrze dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie BIK widnieje 26 522 seniorów z problemami finansowymi, czyli 7 proc. osób w wieku 65+ zamieszkujących woj. kujawsko-pomorskie" - podano. Po przeciwnej stronie jest woj. podkarpackie, gdzie problemy ma mniej niż 3 proc. seniorów, oraz podlaskie, z udziałem niesolidnych dłużników na poziomie 3,4 proc.

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na każdego z 51 tys. 632 nierzetelnych dłużników (5,1 proc. ogółu) przypada tu blisko 45 tys. długu.

Rekordzistą jest 67-latek z województwa lubelskiego, jego dług zbliżył się do 88,2 mln zł.

Najbardziej zadłużoną kobietą jest mieszkanka Śląska z przeterminowanymi zobowiązaniami na kwotę 52,6 mln zł. Podium zamyka 66-letni mieszkaniec Mazowsza z zaległym długiem w wysokości 32,3 mln zł.

"Seniorzy to też połowa pierwszej dziesiątki wszystkich osób z największymi zaległościami w kraju. W sumie długi wynoszące co najmniej 1 mln zł ma 782 seniorów, z czego 291 pochodzi z Mazowsza" - wskazało BIG InfoMinitor.

BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej, gromadzące i udostępniające informacje o wiarygodności płatniczej uczestników rynku. (PAP)

