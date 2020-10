W centrach handlowych spadek odwiedzających o 20 proc. rdr

fot. Bartomiej Kudowicz / FORUM

W tygodniu od 12 do 18 października wskaźnik odwiedzalności w centrach handlowych wyniósł średnio 80 proc. wartości ubiegłorocznej - podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Wynik jest powtórzeniem rezultatu z wcześniejszego tygodnia i jest zbliżony do średniej odwiedzalności obiektów odnotowanej we wrześniu.

"Zmiana w stabilnych i przewidywalnych wynikach pojawiła się od momentu wejścia w życie nowych ograniczeń w związku z epidemią, czyli od soboty 17 października. W ten dzień każde badane centrum handlowe odwiedziło średnio o ponad tysiąc klientów mniej, co oznacza spadek o 9 proc., niż tydzień wcześniej, osiągając 73 proc. ubiegłorocznych wyników. Trudna sytuacja epidemiczna hamuje proces odbudowy odwiedzalności w centrach handlowych" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Jak podano, niewielkie były różnice w wynikach footfallu obiektów w podziale na ich wielkość. W zestawieniu z ubiegłorocznymi danymi, małe i średnie centra handlowe poradziły sobie o 5-9 proc. lepiej niż obiekty o dużej i bardzo dużej powierzchni.

W podziale na regiony wyniki odwiedzalności były bardzo wyrównane.

"Wyjątkiem jest region wschodni, który od ponownego otwarcia galerii w maju regularnie notuje rezultaty niższe o kilka punktów procentowych od galerii położonych w innych częściach kraju" - napisano.

Dane pochodzą ze 119 obiektów handlowych o łącznej powierzchni 4,28 mln m kw. GLA, co stanowi 35 proc. całego rynku centrów handlowych w Polsce.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) zrzesza ponad 240 firm działających w branży nieruchomości i miejsc handlu oraz usług. (PAP Biznes)

pel/ asa/