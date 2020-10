W całej Polsce coraz mniej wolnych respiratorów

fot. Patrik Slezak / Shutterstock

We wszystkich województwach w kraju powoli kończą się wolne respiratory. Zależnie od regionu zostało od jednej czwartej do jednej drugiej wolnych łóżek covidowych – wynika z informacji zebranych przez PAP. Tam, gdzie liczba zajętych łóżek zbliża się do liczby wszystkich dostępnych, wojewodowie deklarują stałe poszerzanie ich bazy.

Najmniej wolnych respiratorów – po siedem na region – jest w woj. opolskim, podlaskim i pomorskim. W woj. podkarpackim jest osiem, w mazowieckim – dziewięć. Najlepsza sytuacja jest w woj. wielkopolskim, gdzie jest 100 wolnych respiratorów. W woj. mazowieckim dzień wcześniej były wolne tylko dwa respiratory, ale ogólną liczbę respiratorów na Mazowszu zwiększono o 10 kolejnych.

Według danych udostępnionych w piątek przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w szpitalach w regionie jest 1855 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19, z czego zajętych jest 1017 łóżek. W dolnośląskich szpitalach jest 107 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego – jak podały służby prasowe wojewody dolnośląskiego – 87 jest zajętych.

W woj. kujawsko-pomorskim – jak poinformował urząd wojewódzki w Bydgoszczy – do dyspozycji chorych na COVID-19 jest 1431 łóżek (o 131 więcej niż dwa dni temu), z których zajętych jest 775 (o 79 więcej). W regionie są także 32 wolne respiratory (o 3 mniej). Jak wielokrotnie podkreślał rzecznik prasowy wojewody Adrian Mól, ta baza może być jeszcze rozszerzana w województwie w zależności od potrzeb i rozwoju epidemii.

Pacjenci chorzy na COVID-19 leczeni są m.in. w szpitalach w Grudziądzu (placówka koordynacyjna), Bydgoszczy i w Toruniu, a od niedawna także w Radziejowie. Szpital tymczasowy dla zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 ma powstać w Ciechocinku, gdzie do tego celu zostanie wykorzystany wojskowy szpital uzdrowiskowy.

Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego we wszystkich szpitalach regionu jest ogółem 1445 łóżek dla pacjentów z COVID-19, w tym 1102 są zajęte. W szpitalach jest ogółem 127 respiratorów dla pacjentów COVID-19, a zajętych jest 90 z nich. Dane te obrazują stan na czwartek.

Baza łóżkowa dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest systematycznie zwiększana. W najbliższym czasie będą tworzone kolejne łóżka covidowe. Od 2 listopada przybędzie 15 łóżek w szpitalu we Włodawie, 11 – w Lubartowie, 10 – w szpitalu im. Jana Pawła II w Zamościu, a od 5 listopada kolejne 13 łóżek w szpitalu w Rykach.

W woj. lubuskim w szpitalach dla pacjentów zmagających się z COVID-19 i podejrzanych o zakażenie jest przygotowanych 927 łóżek. Według stanu na piątek zajęte były 544 z nich – poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. W regionie jest 45 łóżek respiratorowych dla pacjentów z najcięższymi objawami COVID-19. Według ostatnich danych zajęte było 31 z nich.

W woj. łódzkim – według danych urzędu wojewódzkiego – w regionie wolnych jest 205 łóżek I, II i III poziomu leczenia szpitalnego dla pacjentów chorych na COVID-19.

"W regionie łódzkim jest coraz więcej łóżek dla pacjentów z COVID-19, w sumie w województwie mamy 2057 miejsc covidowych wszystkich poziomów leczenia" – poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska.

Na pierwszym, izolacyjnym poziomie leczenia szpitalnego, jest 515 miejsc. Wolnych pozostaje 50 łóżek. "Spośród 1322 tzw. miejsc zakaźnych z II poziomu szpitalnego 86 łóżek jest wolnych. Jest jeszcze 220 dodatkowych łóżek na oddziałach specjalistycznych leczących pacjentów z COVID-19. Tam wolnych jest 69 miejsc. Do tego dochodzą jeszcze stanowiska intensywnej terapii" – przekazała rzeczniczka.

Z danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że w Małopolsce chorzy na COVID-19 zajmują 2072 z 2519 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem. Zajętych jest także 209 z 224 respiratorów.

Od początku tygodnia część małopolskich pacjentów covidowych trafia do nowego szpitala tymczasowego urządzonego w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Druga taka lecznica powstaje w krakowskiej hali Expo – ma tam być 400 łóżek.

Według piątkowych danych w Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego (CUMRiK-u) przebywa 24 pacjentów – ośmiu na łóżkach intensywnej terapii i 16 na łóżkach internistycznych. W gotowości jest jeszcze osiem łóżek internistycznych. Docelowo w CUMRiK-u ma być 200 łóżek i 50 stanowisk intensywnej terapii.

W woj. mazowieckim wolnych jest 616 łóżek i 9 respiratorów dla chorych na COVID-19 – wynika z danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W porównaniu z poprzednim dniem o 30 zwiększono liczbę łóżek i o 10 liczbę respiratorów.

Urząd podał, że w mazowieckich szpitalach dla pacjentów chorych na COVID-19 przeznaczono 2475 łóżek, z czego 1859 jest zajętych. Do dyspozycji pozostaje 170 respiratorów, a czego 161 jest zajętych. Wolnych jest zatem 616 łóżek i 9 respiratorów. Dzień wcześniej wolnych było 600 łóżek i 2 respiratory.

Urząd zapowiada, że w najbliższych dniach wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł planuje poszerzyć o 3 tys. bazę łóżek dla chorych na COVID-19. Sukcesywnie rosnąć ma też liczba łóżek respiratorowych. Zapewniono również, że codziennie zwiększana jest liczba respiratorów.

Na Mazowszu wyznaczono 83 szpitale do opieki nad pacjentami z COVID-19. Kilkadziesiąt łóżek zapewnią niepubliczne placówki Medicover i LuxMed. W ostatnich dniach wojewoda wydał podmiotom leczniczym 9 nakazów zwiększenia bazy łóżek. Urząd zaznacza, że nakazy są konsultowane z dyrekcjami szpitali, z NFZ i z samorządami.

Według Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie na 761 łóżek covidowych 440 jest zajętych. Z ogólnej liczby 35 respiratorów zajętych jest 27 urządzeń. W regionie jest 761 łóżek dla chorych na COVID-19. Z tej liczby zajęte jest 440 łóżek. Z ogólnej liczby 35 respiratorów zajętych jest 27 urządzeń.

W woj. podkarpackim są 1523 łóżka dla chorych na COVID-19, z których 88 to łóżka respiratorowe. Wolnych łóżek covidowych jest 679, w tym 8 respiratorowych.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku poinformował, że ostatniej doby o 107 wzrosła liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach w regionie – z 547 do 654. Obecnie w regionie jest łącznie 951 łóżek w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem, wymagających pobytu i leczenia w szpitalu. Według najnowszych danych z piątku w Podlaskiem zostały wolne trzy z 51 respiratorów.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że w znaczący sposób wzrasta liczba osób hospitalizowanych w regionie z powodu zakażenia koronawirusem. Już wcześniej szpitale informowały o brakach kadry medycznej. Wojewoda wystosował w piątek apel do medyków, aby zgłaszali się do pracy w szpitalach zarówno w tworzonym tymczasowym, jak i w obecnie funkcjonujących, które leczą chorych na COVID-19.

Pomorski Urząd Wojewódzki podał, że na ogólną liczbę 1196 łóżek w piątek 655 było zajętych. Spośród 60 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem w użyciu były 53 urządzenia.

Według danych publikowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w piątek w regionie było 1946 łóżek dla chorych na COVID-19 w szpitalach I, II i III poziomu. Zajętych było 78 proc. z nich, czyli 1536. Na 173 łóżka respiratorowe zajęte było 76 proc. czyli 132.

Z każdym dniem w regionie przybywa łóżek dla chorych na COVID-19. W piątek Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu poinformował o uruchomieniu wkrótce drugiego oddziału dla pacjentów chorujących na COVID-19, na początku listopada będzie w nim przygotowanych 31 łóżek. Po uruchomieniu nowego oddziału do 66 wzrośnie w tej placówce liczba miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Poza szpitalem w Bytomiu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w kraju zareagował też m.in. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, gdzie ma powstać 50 łóżek dla chorych.

Z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wynika, że ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 wynosi 923, z czego 792 są zajęte. Respiratorów dla nich jest 88, z czego 50 jest zajętych.

W najbliższych kilku dniach około 200 dodatkowych miejsc ma zostać zorganizowanych w Szpitalu Kieleckim im. św. Aleksandra, który przyjął już pierwszych kilkudziesięciu pacjentów. Decyzją wojewody świętokrzyskiego, po szpitalach w Busku-Zdroju i Starachowicach, kielecka placówka będzie działać jako przeznaczona dla pacjentów zakażonym koronawirusem. Taką funkcję pełni już w Kielcach szpital MSWiA przy ulicy Ogrodowej, gdzie przygotowano około 60 miejsc.

Rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek poinformował, że w szpitalach regionu jest ogółem 841 łóżek covidowych, a 373 z nich są obecnie zajęte przez pacjentów (tj. 44,3 proc.). Ponadto w szpitalach na Warmii i Mazurach jest 67 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego – jak podał rzecznik – 32 są zajęte (tj. 47,7 proc.).

W woj. wielkopolskim – przekazał w piątek Wielkopolski Urząd Wojewódzki – na łącznie 1724 łóżka dla pacjentów z SARS-CoV-2 w wielkopolskich szpitalach zajętych jest 1447. W regionie wolnych pozostaje 100 respiratorów dla pacjentów z koronawirusem.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WUW) poinformował PAP, że w całym regionie w szpitalach pierwszego poziomu jest 219 miejsc dla osób z koronawirusem, w szpitalach drugiego poziomu – 1277, a w placówkach trzeciego stopnia – leczących zakażonych zmagających się z dodatkowymi schorzeniami – 228.

W całym województwie na ogólną liczbę 1724 łóżek dla pacjentów z koronawirusem zajętych jest 1447. Na ogólną liczbę 195 łóżek respiratorowych dla pacjentów z COVID-19 w placówkach w całym regionie zajęte są 94.

W szpitalach na Pomorzu Zachodnim dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są zajęte 603 łóżka (stan na czwartek). Ogólna liczba łóżek w regionie dla pacjentów z COVID-19 to 1017 – wynika z informacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z kolei ogólna liczba respiratorów dla pacjentów z koronawirusem na Pomorzu Zachodnim to 83, z czego 54 są zajęte. (PAP)

Autorzy: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Anna Gumułka, Izabela Próchnicka, Tomasz Więcławski, Karolina Mózgowiec, Marcin Rynkiewicz, Anna Machińska, Janusz Majewski, Roman Skiba, Marcin Boguszewski, Renata Chrzanowska, Zbigniew Kopeć, Marek Szczepanik, Agnieszka Pipała, Rafał Grzyb, Kacper Reszczyński, Szymon Kiepel, Hubert Bekrycht

