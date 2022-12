W Zakopanem tłum sylwestrowiczów, mimo cen wyższych o 25 proc.

Morawiecki: W 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość zyska zaufanie kolejnych wyborców

Jestem przekonany, że to będzie rok, w którym Prawo i Sprawiedliwość zyska zaufanie kolejnych wyborców i jako pierwsza partia po 1989 roku otrzyma mandat do utworzenia rządu na trzecią kadencję. Czy tak się stanie - to ostatecznie będzie zależało od państwa wyboru - powiedział premier Mateusz Morawiecki w sylwestrowym podcaście.