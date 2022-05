W Zakopanem miesiąc przed wakacjami są jeszcze wolne miejsca w hotelach

Na wakacje bez testu na COVID-19 do większości krajów UE

W okresie letnim bez certyfikatów covidowych można polecieć do Meksyku, Jordanii i Izraela, a także do większości krajów Unii Europejskiej. Dowód zaszczepienia przeciwko COVID-19, przejścia tej choroby lub test wymagany jest wciąż przy wjeździe do Francji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Turcji oraz na Cypr i Maltę.