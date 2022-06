W Żabce hot dogi będzie przygotowywał robot

Firmy nadal chętnie zatrudniają. Ci pracownicy mogą liczyć na podwyżki

Firmy nadal chętnie zatrudniają mimo niepewności co do przyszłej koniunktury; pracownicy coraz częściej stawiają na stabilność zatrudnienia i są mniej skłonni do zmiany pracodawcy - mówią PAP agencje zatrudnienia. Na podwyżki mogą liczyć przede wszystkim osoby o deficytowych kompetencjach.