W Wielkiej Brytanii zmarło już więcej osób niż w Chinach z powodu koronawirusa

Kolejne 684 osoby zmarły w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa, w efekcie łączna liczba ofiar wzrosła do 3605 - podało w piątek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

To oznacza, że w Wielkiej Brytanii na koronawirusa zmarło już więcej osób niż w Chinach, gdzie zaczęła się epidemia.

Bilans nowych zgonów obejmuje 24 godziny między 17.00 w środę a 17.00 w czwartek. Jest wyraźnie wyższy od tego podanego dzień wcześniej, gdy poinformowano o rekordowej jak do tej pory dobowej liczbie zgonów - 569.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to najwięcej nowych zgonów odnotowano w Anglii - 602, następnie w Szkocji - 46, Walii - 24 i Irlandii Północnej - 12.

Dotychczasowy bilans zgonów to 3244 w Anglii, 172 w Szkocji, 141 w Walii i 48 w Irlandii Północnej.

Jednocześnie ministerstwo zdrowia podało, że od początku epidemii testom na obecność koronawirusa poddano 173784 osoby, z czego zakażenie stwierdzono u 38168. To oznacza wzrost o 4450 w stosunku do sytuacji z czwartku. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres od 9.00 w czwartek do 9.00 w piątek.

Minister zdrowia Matt Hancock wyraził w piątek opinię, że szczyt zgonów w Wielkiej Brytanii może nastąpić w Niedzielę Wielkanocną.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński