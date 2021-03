W Wielkiej Brytanii wrócą kredyty hipoteczne z niskim wkładem własnym

Biuro w mieszkaniu. Hipoteka może być wliczona w koszty firmy, ale pod pewnymi warunkami

Wielu samozatrudnionych i początkujących przedsiębiorców, by obniżyć koszty, szczególnie na początkowym etapie działalności, wybiera jako siedzibę firmy własne mieszkanie. Opłaty za utrzymanie mieszkania - takie jak media i czynsz administracyjny - mogą być w takiej sytuacji wliczone w koszty proporcjonalnie do powierzchni nieruchomości zajmowanej w celach zawodowych. A co z kredytem mieszkaniowym?