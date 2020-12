W Wielkiej Brytanii rekordowa liczba zwolnień w ciągu trzech miesięcy

fot. HENRY NICHOLLS / Reuters

W ciągu trzech miesięcy, od sierpnia do października włącznie, w Wielkiej Brytanii pracę straciła rekordowo duża liczba 370 tys. osób - podał we wtorek urząd statystyczny ONS. Stopa bezrobocia wzrosła jednak mniej, niż się spodziewano - do 4,9 proc.

W przeliczeniu na liczby bezwzględne oznacza to, że bez pracy pozostawało 1,7 mln osób.

W okresie od lipca do września stopa bezrobocia wynosiła 4,8 proc. Analitycy spodziewali się, że w związku z planowanym na koniec października wygaszeniem programu subsydiowania pensji dla osób wysłanych na przymusowe urlopy - który to program ostatecznie został przedłużony - bezrobocie wzrośnie do 5,1 proc.

Nie zmienia to faktu, że 4,9 proc. to najwyższy poziom bezrobocia od ponad czterech lat, a poza tym wskaźnik ten nie oddaje faktycznej sytuacji na rynku pracy, bo osoby, które korzystają z systemu subsydiowania pensji, są uznawane za pracujące, choć część z nich na pewno nie powróci na dotychczasowe stanowiska.

Wpływ epidemii koronawirusa na rynek pracy lepiej pokazuje liczba zlikwidowanych przez ten czas etatów. ONS podał, że w listopadzie zatrudnionych było o 819 tys. osób mniej niż w lutym, czyli w ostatnim pełnym miesiącu przed wprowadzeniem restrykcji epidemicznych.

Sektorem, który najmocniej ucierpiał z powodu epidemii, jest gastronomia i hotelarstwo, gdzie ubyło 297 tys. miejsc pracy, następnie sprzedaż detaliczna i hurtowa (-160 tys.), produkcja przemysłowa (-115 tys.) oraz kultura i rekreacja (-89 tys.). Na przeciwnym biegunie są służba zdrowia i opieka społeczna, gdzie liczba zatrudnionych zwiększyła się o 74 tys., oraz administracja publiczna (+27 tys.).

Według prognozy Banku Anglii bezrobocie osiągnie szczytowy poziom 7,75 proc. w drugim kwartale 2021 r.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

