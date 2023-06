W Unii skonsumowano blisko 36 mld nielegalnych papierosów. Nowy raport koncernu Philip Morris

Francja jest niechlubnym liderem w UE, jeśli chodzi o sprzedaż nielegalnych papierosów. Kraj ten odpowiada za około połowę konsumpcji wśród 27 państw członkowskich - wynika z zaprezentowanego w Brukseli raportu audytorsko-doradczej firmy KPMG dla Philip Morris International (PMI). W czołówce krajów walczących z tym procederem i ociągających sukcesy jest z kolei Polska, obok Grecji, Portugalii i Rumunii.

fot. fongbeerredhot / / Shutterstock

Z corocznego badania KPMG zleconego przez Philip Morris dotyczącego konsumpcji nielegalnych papierosów w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii, Mołdawii i na Ukrainie wynika, że w samej tylko UE w 2022 r. skonsumowano 35,8 mld nielegalnych papierosów, co spowodowało straty szacowane na 11,3 mld euro wpływów z podatków – o 8,5 proc. więcej niż w 2021 r. Wzrost nielegalnego rynku w UE był częściowo spowodowany stałym wzrostem konsumpcji podrobionych papierosów, która osiągnęła najwyższy poziom w historii.

Przeczytaj także Popularna marka papierosów zniknie. To decyzja koncernu Philip Morris

Z raportu wynika, że Francja pozostaje największym nielegalnym rynkiem w UE i obecnie odpowiada za 47 proc. całkowitej konsumpcji nielegalnych papierosów na kontynencie. Szacuje się, że w 2022 r. skonsumowano we Francji 16,9 miliardów nielegalnych papierosów. Niewiele lepsza sytuacja jest w Belgii.

„Tradycyjne zasady kontroli tytoniu to po prostu za mało. Agresywna polityka fiskalna, podejście prohibicyjne i brak środków odstraszających w krajach takich jak Francja i Belgia przynoszą korzyści tylko przestępcom i popychają dorosłych palaczy na czarny rynek” - powiedział na konferencji Gregoire Verdeaux, wiceprezes PMI.

Jak przekonywał, produkcją i dystrybucją nielegalnych papierosów zajmują się we Francji i Belgii zorganizowane grupy przestępcze, które zaangażowane są też w inne nielegalne działania, w tym handel narkotykami.

Jaką formę opodatkowania wybrać? Własna działalność gospodarcza a podatki Założyłeś własną firmę? Kolejnym krokiem w jest wybór sposobu rozliczania się ze skarbówką z tytułu osiąganych dochodów. Odpowiednia formy opodatkowania, dopasowana do potrzeb przedsiębiorcy, niesie ze sobą korzyści finansowe. Warto o nich wiedzieć!<BR> Pobierz e-booka zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Z wywiadów przeprowadzonych z organami ścigania, zawartych w raporcie KPMG, wynika, że produkcja i dystrybucja podrabianych papierosów w granicach UE wzrasta, a organizacje przestępcze koncentrują swoją działalność na państwach członkowskich UE, w których obowiązują wyższe podatki i ceny, i dzięki temu uzyskują większe zyski. Kraje takie jak Belgia, Dania, Francja i Niemcy są świadkami wzrostu konfiskat papierosów i nalotów na tajne zakłady produkcyjne.

Przeczytaj także Nowoczesne fabryki nielegalnych papierosów to zakłady wyposażone w sprzęt warty ponad milion euro

Pomimo ogólnego wzrostu nielegalnej konsumpcji, w badaniu KPMG zauważono, że większość członków UE — 21 z 27 krajów — odnotowała stały lub malejący udział nielegalnej konsumpcji papierosów w 2022 r. Z wyłączeniem Francji ogólna nielegalna konsumpcja na pozostałych rynkach objętych badaniem spadła o 7,5 proc., m.in. ze względy na spadki m.in. w Polsce, Grecji, Portugalii i Rumunii.

W Polsce i Rumunii nielegalna konsumpcja osiągnęła najniższy poziom w historii, odkąd KPMG zaczęło publikować swoje coroczne badania (w każdym z tych krajów po 1,8 mld sztuk).

"Polskim władzom udało się doprowadzić do poziomu 4,2 proc. udziału nielegalnych papierosów w rynku, co jest historycznym wynikiem" - powiedział PAP Gregoire Verdeaux w Brukseli. Jego zdaniem czynnikami, które prowadzą do takiego spadku, są m.in: rozsądny poziom opodatkowania, skuteczne egzekwowanie prawa i otwartość na alternatywne produkty dla papierosów.

Po raz pierwszy w raporcie KPMG znalazły się Mołdawia i Ukraina. Ustalenia umieściły Ukrainę jako drugi co do wielkości rynek w Europie pod względem konsumpcji nielegalnych papierosów, z 7,4 miliardami skonsumowanych nielegalnych papierosów (we Francji 16,9 miliardów). Udział nielegalnych papierosów na Ukrainie wykazuje tendencję wzrostową od 2018 r. — w 2022 r. jeden na pięć konsumowanych papierosów pochodził z nielegalnego rynku.

Trzecim co do wielkości nielegalnym rynkiem w Europie jest Wielka Brytania, z 5,9 miliardami nielegalnych papierosów, których liczba rośnie od 2020 roku.

„Raport KPMG wyraźnie pokazuje, w jaki sposób wzrost rynku nielegalnych papierosów stanowi egzystencjalne zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju i transformacji branży w Europie. Możemy zaobserwować, jak problem nielegalnych papierosów w UE stał się bardzo skoncentrowany w kilku krajach, w których rządy nie przyjęły innowacyjnych podejść, aby skutecznie zniechęcić miliony do dalszego palenia” – powiedział na konferencji Gregoire Verdeaux.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ tebe/