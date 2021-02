W USA szczepień więcej niż wykrytych przypadków koronawriusa

fot. felipe caparros / Shutterstock

Więcej Amerykanów otrzymało już co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi niż uzyskało od początku epidemii pozytywny wynik testu na Covid-19 - wynika z wyliczeń portalu Bloomberg.

Zgodnie z danymi Bloomberga 26,5 miliona Amerykanów przyjęło do poniedziałku jeden lub dwa zastrzyki szczepionki. To liczba większa niż ta zdiagnozowanych w USA od początku epidemii przypadków SARS-CoV-2, która według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore wynosi około 26,3 mln.

Rozpoczęty w połowie grudnia proces szczepień przybliża kraj do osiągnięcia odporności stadnej. Jak szacuje Anthony Fauci, główny doradca medyczny prezydenta USA, potrzeba do tego zaszczepić od 70 do 85 procent populacji USA.

Łącznie od początku epidemii z powodu koronawirusa zmarło już 443 185 Amerykanów. W poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA powiększył się o 1866. (PAP)

