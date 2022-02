W USA służby zarekwirowały rekordowe 3,6 mld dolarów w kryptowalucie

fot. PurpleRender / / shutterstock

Amerykańskie służby przejęły rekordową sumę 3,6 mld dolarów w kryptowalucie i aresztowały parę podejrzaną o pranie pieniędzy skradzionych z giełdy kryptowalut Bitfinex - poinformował we wtorek resort sprawiedliwości. Jest to największa zarekwirowana kwota w historii resortu.

Aresztowani to 34-letni Ilya Lichtenstein i jego żona Heather Morgan, którzy są podejrzani o zmowę w celu wyprania 119,754 bitcoinów (obecnie ok. 4,5 mld dolarów) wykradzionych w ataku hakerskim na wirtualną giełdę kryptowalut Bitfinex w 2016. Dzięki nakazowi aresztowania i przeszukania, służbom fiskusa i FBI udało się uzyskać dostęp do cyfrowego portfela pary i przejąć ponad 94 tys. bitcoinów (3,6 mld dolarów). Resort zapowiedział, że osoby pokrzywdzone w wyniku kradzieży z 2016 r. będą mogły ubiegać się o zwrot pieniędzy. Od 2016 kurs bitcoina wzrósł prawie 70-krotnie.

"Dzisiejsze zatrzymania i największe finansowe zajęcie środków w historii departamentu, pokazują, że kryptowaluty nie są bezpiecznym schronieniem dla przestępców" - powiedziała zastępczyni Prokuratora Generalnego Lisa Monaco. Jak zaznaczyła, zatrzymana para przestępców usiłowała wyprać pieniądze z kradzieży za pomocą "labiryntu transakcji", jednak służby potrafiły odkryć proceder i prześledzić przepływ środków.

Morgan przedstawiała się w sieci jako "seryjny przedsiębiorca", "krokodyl z Wall Street" i artystka, tworząca "surrealistyczny" rap.

Parze grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

