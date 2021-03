W USA ropa zyskuje po zablokowaniu Kanału Sueskiego

fot. The Sun photo / Shutterstock

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA rosną o ponad 1 proc. po informacjach o zablokowaniu Kanału Sueskiego - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 58,47 USD, wyżej o 1,25 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 61,63 USD za baryłkę, wyżej o 1,40 proc.

Inwestorzy niepokoją się o globalne dostawy ropy po tym, jak statek osiadł na mieliźnie i zablokował Kanał Sueski, co spowodowało zablokowanie ruchu w obu kierunkach.

【Suez Canal blocked by stranded Evergreen boxship】



An ultra large container ship operated by Evergreen ran aground on the Suez Canal on Tuesday, blocking traffic on one of the world’s most important waterways. pic.twitter.com/7e98lwnQ2b — Neptune Supply Chain Management (@ChainNeptune) March 24, 2021

Tymczasem zapasy ropy w USA nadal rosną. Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim najnowszym niezależnym raporcie, że zapasy surowca wzrosły w ubiegłym tygodniu o prawie 3 mln baryłek.

W środę oficjalne dane o zapasach paliw w USA poda po 16.30 Departament Energii (DoE).

"Na rynkach ropy mieliśmy głęboką korektę z powodu obaw o krótkoterminowy popyt, ale prognozy, że konsumpcja się poprawi, nadal pozostają aktualne w dłuższej perspektywie" - mówi Will Sungchil Yun, starszy analityk ds. towarów w VI Investment Corp.

"Wzrost cen spowodowany zablokowaniem Kanału Sueskiego będzie jednak tymczasowy" - ocenia.

Na zakończenie wtorkowej sesji WTI na NYMEX straciła ponad 6 proc., a Brent na ICE zniżkowała o 5,9 proc.

Kanał Sueski zablokowany przez ogromny kontenerowiec

Ogromny kontenerowiec podczas przeprawy przez Kanał Sueski obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie, powodując zablokowanie całego ruchu na jednej z najważniejszych morskich dróg handlowych.

#Suez Canal traffic jam -- Evergreen Marine's "Ever Given" stuck in the canal above Port Said. 400m ship seems fully laden. @Samir_Madani @TankerTrackers reporting 10m barrels of Saudi, Russian, US and Omani crude parked. #OOTT Oil up $1+ after recent selloff pic.twitter.com/fLHxITGOE5 — John Defterios (@JDefteriosCNN) March 24, 2021

Do incydentu doszło we wtorek rano. Kontenerowiec MV Ever Given, który pod panamską flagą płynął do Rotterdamu, osiadł na mieliźnie około 6 kilometrów na północ od południowego ujścia kanału w pobliżu miasta Suez, obszaru kanału o jednym pasie.

Statek został zbudowany w 2018 r., waży 200 tys. ton, ma 400 m długości oraz 59 m szerokości i jest tym samym jedną z największych pływających jednostek towarowych na świecie. Jest w stanie przewieźć 20 tys. kontenerów na raz.

Bernhard Schulte Shipmanagement(BSM), firma, która obsługuje od strony technicznej Ever Given, przekazała, że nikomu z załogi nic się nie stało.

Z kolei firma żeglugowa Evergreen Marine Corp. z siedzibą na Tajwanie ujawniła AP, że kontenerowiec został zepchnięty przez silny wiatr po tym jak wpłynął do Kanału Sueskiego z Morza Czerwonego. Egipscy prognostycy twierdzą, że we wtorek na tym obszarze wiał bardzo silny wiatr oraz wystąpiła burza piaskowa osiągająca w porywach 50 km/h.

Oprogramowanie do śledzenia trajektorii statków Refinitiv Eikon pokazało, że statkowi na ratunek przypłynęło siedem holowników. Anonimowy urzędnik egipski przekazał AP, że operacja odholowania statku może zająć dwa dni.

Blokada kontenerowca znacznie spowolniła ruch pięciu innych tankowców transportujących gaz ziemnych - poinformowała firma Kpler, zajmująca się analizą danych. "Z pięciu statków, trzy płyną do Azji a dwa do Europy. Jeśli blokada będzie trwała do końca tego tygodnia, opóźni to dostawy gazu ziemnego od 15 tankowców" - wyjaśniła analityk Kpler Rebecca Chia.

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. i jest to kluczowa trasa, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą. Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą. W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy. (PAP)

