W USA ropa nie przestaje tanieć

Gaz ziemny w hubie TTF w kontraktach czerwcowych staniał do 32,13 euro za MWh W poniedziałek ok. godz. 9.15 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na czerwiec staniał o 1,96 proc., do 32,13 euro za MWh, a w kontraktach na lipiec o 2,16 proc., do 32,52 euro za MWh. W kontraktach sierpniowych gaz był tańszy o 2,48 proc., z ceną na poziomie 33,39 euro za MWh.