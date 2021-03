W USA ropa drożeje w reakcji na podejmowane próby odblokowania Kanału Sueskiego

TASS

Ceny ropy naftowej na giełdzie paliw w USA mocniej rosną w reakcji na podejmowane próby odblokowania Kanału Sueskiego, co może potrwać nawet do środy - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,54 USD, wyżej o 1,67 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 62,85 USD za baryłkę, wyżej o 1,45 proc.

Inwestorzy z uwagą śledzą doniesienia o próbach odblokowania Kanału Sueskiego po tym, jak we wtorek kontenerowiec - podczas przeprawy przez kanał - osiadł na mieliźnie, powodując zablokowanie całego ruchu na jednej z najważniejszych morskich dróg handlowych.

MV Ever Given płynął do Rotterdamu - kontenerowiec osiadł jednak na mieliźnie w pobliżu miasta Suez, na obszarze kanału o jednym pasie.

Czwartkowa próba oswobodzenia gigantycznego kontenerowca się nie powiodła. Zarząd Kanału Sueskiego poinformował, że w próbach przemieszczenia statku uczestniczyło osiem holowników.

Trwająca od wtorku blokada Kanału Sueskiego spowodowana przez 400-metrowy kontenerowiec spowodowała kolejkę liczącą ponad 150 statków po obu stronach kanału.

Opóźnienia w "uwolnieniu" kontenerowca powodują, że właściciele statków rozważają kosztowniejszą alternatywną trasę transportu dookoła Afryki.

"Obecnie na rynku ropy panuje duża zmienność" - ocenia sytuację Stephen Innes, główny strateg globalnego rynku w Axi.

"Opóźnienia w ponownym otwarciu Kanału Sueskiego mogą dać ropie trochę wsparcia, ale rosnąca na świecie - m.in. w Europie i USA - liczba nowych przypadków Covid-19 może ograniczyć wzrosty cen surowca" - dodaje.

Na zakończenie wtorkowej sesji WTI na NYMEX staniała o 4,3 proc., a Brent na ICE zniżkowała o 3,8 proc.

Dla WTI to już 3. tygodniowy spadek notowań - to najdłuższa taka seria zniżkowa od kwietnia 2020 r. (PAP Biznes)

aj/ asa/