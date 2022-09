W USA przyjęto ponad milion migrantów ubiegających się o azyl od 2021 roku

fot. JORGE DUENES / / Reuters

Już ponad milion migrantów ubiegających się o azyl zostało tymczasowo wpuszczonych do USA od początku kadencji prezydenta Joe Bidena - podał "New York Times". Kolejne kilkaset tysięcy przedostało się przez granice nielegalnie.

Jak pisze dziennik, choć migranci są przyjmowani tymczasowo na czas rozpatrywania ich wniosków, to ze względu na dysfunkcyjny system imigracyjny i przeładowane sądy zajmuje to średnio 5-7 lat, mimo że szanse na pozytywną decyzję są minimalne. Około 300 tys. migrantów otrzymało urządzenia pozwalające na ich lokalizację.

Przynajmniej przez pierwsze miesiące migranci są zdani na pomoc lokalnych władz lub organizacji, bo o pozwolenie na pracę mogą ubiegać się dopiero 150 dni po złożeniu wniosku o azyl. To zjawisko sprawiło, że gubernatorzy przygranicznych stanów, Teksasu i Arizony, zaczęli oferować migrantom darmowe przejazdy autobusowe do Waszyngtonu, Nowego Jorku i Chicago, co wkrótce doprowadziło do przeciążenia lokalnych systemów pomocy społecznej.

Jednak jak opisuje "NYT", niektóre miasta, takie jak South Portland w stanie Maine, zaczęły oferować rodzinom migrantów darmowy pobyt i opiekę przez rok "zarówno jako gest humanitarny, jak i inwestycję w przyszłość stanu, który posiada jedną z najstarszych i składającą się głównie z białych populację w kraju oraz pracodawców zdesperowanych, by wypełnić etaty".

Według cytowanych przez dziennik statystyk Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) od stycznia 2021 roku w ten sposób do USA przedostało się ponad milion osób ze 150 państw, zaś "kilkaset tysięcy" przekroczyło granicę nielegalnie. Jak pisze "NYT", jest to wynik restrykcyjnego systemu legalnej imigracji.

50 pytań i odpowiedzi. Poradnik (nie tylko) dla początkujących OBLIGACJE OSZCZĘDNOŚCIOWE Czy obligacje detaliczne są bezpieczne? Czy chronią przed inflacją? Odpowiadamy na 50 najczęstszych i najważniejszych pytań o propozycję Skarbu Państwa dla oszczędzających. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Według danych Migration Policy Institute liczby przekraczających granice są podobne, jak w analogicznym okresie prezydentury Donalda Trumpa. W późniejszym okresie administracja Trumpa wprowadziła jednak politykę "Remain in Mexico", według której osoby ubiegające się o azyl musiały czekać na decyzję w Meksyku. Polityka ta została ostatecznie zakończona w sierpniu br.

"Mimo że system imigracyjny jest poważnie zepsuty, DHS zarządza nim odpowiedzialnie, bezpiecznie i humanitarnie, zapewniając ścieżki legalnej migracji dla wszystkich, którzy naprawdę ich potrzebują" - powiedział "NYT" rzecznik resortu Luis Miranda.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński