W USA opracowano szybki i niedrogi test wykrywający koronawirusa

Komitet Wykonawczy WHO nominował do reelekcji obecnego szefa tej organizacji

Obecny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus został nominowany do reelekcji - poinformował we wtorek Komitet Wykonawczy WHO. Nominacja zostanie poddana głosowaniu w maju w Genewie - przekazano.