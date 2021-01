W USA najdłuższe pasmo wzrostów cen ropy od 2 lat, a surowiec nadal zyskuje

W Rosji spadło wydobycie ropy i gazu w 2020 roku

W Rosji w 2020 roku spadło wydobycie ropy i gazu, co częściowo jest efektem porozumienia z OPEC o redukcji wydobycia wobec spadku popytu na skutek pandemii. Mimo to Rosja zagospodarowuje kolejne złoża w Arktyce - pisze portal The Barents Observer. Wydobycie ropy spadło w 2020 roku o 8,6 proc., a gazu - o 6,2 proc.