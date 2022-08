W USA kurczą się zapasy ropy, a ceny surowca spadają

fot. gerasimov_foto_174 / / Shutterstock

Ceny ropy naftowej w USA spadają po ostrym skoku we wtorek - o 4 proc. Kurczą się amerykańskie zapasy surowca - w ub. tygodniu spadły o ponad 5 mln baryłek - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 93,46 USD, niżej o 0,30 proc., po zwyżce we wtorek o 4 proc.

Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 99,76 USD za baryłkę, niżej o 0,46 proc.

W USA kurczą się zapasy ropy - w ub. tygodniu spadły one o 5,63 mln baryłek - wynika z branżowego raportu Amerykańskiego Instytutu Paliw (API).

Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie nieznacznie - o 268 tys. baryłek, a paliw destylowanych - wzrosły o 1,05 mln baryłek - wynika z danych API.

Od początku czerwca ropa naftowa staniała o ok. 1/4 z powodu obaw o spowolnienie gospodarcze. Dodatkowo sentyment na rynkach ropy pogorszyły też ostatnio informacje o możliwym wznowieniu umowy nuklearnej zachodnich mocarstw z Iranem, co może potencjalnie doprowadzić do wzrostu dostaw ropy z tego kraju.

Arabia Saudyjska wskazała tymczasem, że 23 kraje sojuszu OPEC+ mogą zmniejszyć dostawy ropy na globalne rynki, aby ustabilizować sytuację z dużymi wahaniami notowań.

Minister energii A. Saudyjskiej książę Abdulaziz bin Salman wskazał w komentarzu przesłanym agencji Bloomberg, że "ekstremalna" zmienność cen na rynkach ropy i brak płynności oznaczają, że rynek kontraktów terminowych na ropę jest coraz bardziej oderwany od podstaw, a OPEC+ może być zmuszony do cięcia produkcji, gdy 23 kraje sojuszu spotkają się w przyszłym miesiącu, aby ustalić cele produkcyjne.

"Potencjalne cięcie dostaw ropy z OPEC+, zasugerowane przez Saudów stało się w tym tygodniu mocnym katalizatorem dla kupujących ropę" - mówi Wii Rong Yeap, strateg rynkowy w IG Asia Pte.

"Ale perspektywa odnowienia umowy nuklearnej z Iranem może z kolei spowodować odruchową reakcję i spadki cen ropy" - dodaje.

Na razie ceny ropy utrzymują się na wysokim poziomie pomimo wielu "niedźwiedzich" danych makro z gospodarek na świecie, w tym osłabienia wskaźników aktywności gospodarczej od USA, przez Europę po Azję, co wzmacnia na rynkach obawy, że gwałtownie rosnące ceny towarów i negatywne skutki wojny Rosji na Ukrainie mogą pogrążyć światową gospodarkę w recesji. (PAP Biznes)

