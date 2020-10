W Tauronie burza po układzie rządu i górniczych związków

Buda: Powinniśmy wydać 240 mld euro, żeby doprowadzić do zeroemisyjności w 2050 r.

Wyliczenia wskazują na to, że mniej więcej 8 miliardów euro powinniśmy wydawać rocznie, a 240 miliardów euro łącznie, żeby doprowadzić do tej zero emisyjności w 2050 roku – mówił w czwartek w Gdańsku wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.