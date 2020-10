W Tatrach jednak bez obowiązku noszenia maseczek

679 nowych zakażeń na Słowacji. Stan wyjątkowy w kraju

Ministerstwo zdrowia Słowacji poinformowało w piątek o 679 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2, co zwiększa ich łączną liczbę w tym kraju do 11 617. W ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł o 6, do 54. W czwartek przeprowadzono 7824 testy.