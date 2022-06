W Szanghaju masowe testy na COVID-19. Wracają lockdowny

fot. ALY SONG / / Reuters

10 dni po zakończeniu surowego, dwumiesięcznego lockdownu władze Szanghaju rozpoczęły w sobotę masowe badania na Covid-19 prawie wszystkich 25 mln mieszkańców. W niektórych dzielnicach ludzie znów nie mogą wychodzić z domów. Restrykcje wracają też w Pekinie.

Władze zarządziły masowe badania mieszkańców 15 z 16 dzielnic Szanghaju, a w pięciu dzielnicach zakazano ludziom wychodzenia z osiedli w okresie testów – poinformowała agencja Reutera. W ostatnich dniach pojawiło się też wiele doniesień o ponownym zamykaniu bloków.

Szanghaj, uznawany za najbogatsze miasto Chin, przez dwa miesiące był w lockdownie w związku z falą zakażeń wariantem koronawirusa Omikron. Większość krajów świata złagodziła restrykcje po zaszczepieniu znacznego odsetka ludności, ale rząd w Pekinie obstaje przy strategii „zero covid” i dąży do całkowitej eliminacji wirusa.

Lockdown w Szanghaju zniesiono oficjalnie na początku czerwca, ale entuzjazm mieszkańców szybko opadł, gdy okazało się, że muszą co 72 godziny tłoczyć się w długich kolejkach na badania przesiewowe. Ujemny wynik testu i zielony „kod zdrowia” w aplikacji na telefonie komórkowym jest wymagany przy wejściu do miejsc publicznych.

„Niekończące się testy na Covid-19 nie są po to, by potwierdzić mój stan zdrowia, ale są moim biletem wyjazdowym. To niedorzeczne” – poskarżyła się dziennikowi „South China Morning Post” mieszkanka Szanghaju Helena Shu. Zamiar wyjazdu z miasta w związku ze strategią „zero covid” wyraża wielu mieszkańców, w tym obcokrajowców.

Nowe wykryte infekcje i kolejna runda masowych testów wywołują obawy, że surowy lockdown całego miasta może powrócić. Podobne niepokoje utrzymują się wśród 22 mln mieszkańców Pekinu, gdzie wedle słów lokalnych urzędników wykryto ognisko zakażeń o „wybuchowym charakterze”, wiązane z jednym z barów w centralnej dzielnicy Chaoyang.

Z kolei w objętym lockdownem mieście Dandong przy granicy z Koreą Północną urzędnicy proszą mieszkańców o zamykanie okien, ponieważ boją się, że koronawirus dociera do miasta w powietrzu, przywiewany przez granicę – informowała agencja Bloomberga.

W Chinach kontynentalnych zgłoszono w sobotę 65 nowych lokalnych przypadków Covid-19, w tym 36 w Pekinie i 7 w Szanghaju. Odnotowano również 73 infekcje bezobjawowe, które nie są w Chinach zaliczane do potwierdzonych przypadków choroby, z czego 25 w Pekinie i 9 w Szanghaju – wynika z dobowego sprawozdania państwowej komisji zdrowia.(PAP)

