W Strefie Gazy wody, prądu i paliwa zostało na 24 godziny. WHO: bez natychmiastowej pomocy nastąpi prawdziwa katastrofa

PODRÓŻE LOT zawiesza rejsy z i do Tel-Awiwu do końca października br. Z uwagi na obecną sytuację w Izraelu, Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużają do końca października br. zawieszenie wszystkich lotów z i do Tel-Awiwu - poinformował w poniedziałek PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.