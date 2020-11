W Sejmie o nowych działach administracji rządowej. "Rząd PiS to najliczniejszy rząd w Europie"

fot. Łukasz Błasikiewicz / Sejm RP

Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu noweli ustawy o działach administracji rządowej. Wniosek o odrzucenie złożył klub KO. Według rządu i PiS nowe przepisy usprawnią działanie rządu; opozycja wskazywała, że wzrosną wynagrodzenia podsekretarzy stanu.

Sejm debatował w środę w pierwszym czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Projekt, który wpłynął do Sejmu w poniedziałek, przewiduje m.in. wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

W debacie wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji złożył poseł KO Konrad Frysztak. Za tym wnioskiem głosowało 214 posłów, 235 było przeciw, nikt się nie wstrzymał. Marszałek Elżbieta Witek poinformował, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt do komisji administracji i spraw wewnętrznych w celu rozpatrzenia.

Witek zaproponowała, aby Sejm wyznaczył termin przedłożenia sprawozdania umożliwiający rozpatrzenie go na obecnym posiedzeniu. Ponieważ pojawił się sprzeciw, został on poddany głosowaniu; ostatecznie posłowie przyjęli propozycję marszałek Sejmu.

Projekt noweli ustawy o działach administracji przedstawił w Sejmie szef KPRM Michał Dworczyk, który wskazywał, że projekt jest wynikiem decyzji politycznych o reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszeniu liczby resortów. Jak dodał, zmiany mają przyczynić się do większej efektywności prac ministerstw, skrócenia procesów decyzyjnych i usprawnienia działania administracji rządowej.

Dworczyk zaznaczył, że projekt zmienia cztery ustawy: o działach administracji rządowej, o Radzie Ministrów, o pracownikach urzędów państwowych oraz o służbie cywilnej.

Szef KPRM przedstawił w kilku punktach najważniejsze zaproponowane zmiany. Po pierwsze, podkreślił, chodzi o wskazanie w dziale klimat - wdrażanie polityki klimatycznej UE również celów transformacji w kierunku osiągnięcie neutralności klimatycznej. Po drugie, mówił, nastąpi wprowadzenie do działu klimat spraw kształtowania i prowadzenia polityki na rzecz gospodarki neutralnej klimatycznie. Po trzecie intencją zmian jest przeniesienie z działu środowisko do nowego działu leśnictwo i łowiectwo spraw leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych oraz łowiectwa. A także przeniesienie nadzoru nad działalnością m.in. Lasów Państwowych do kompetencji ministra właściwego ds. leśnictwa i łowiectwa - poinformował Dworczyk.

Po czwarte rządowa nowelizacja przepisów zakłada utworzenie nowego działu administracji rządowej - geologia oraz skupienie w nim spraw geologiczno-surowcowych. Według Dworczyka ma też nastąpić doprecyzowanie zakresu zadań Głównego Geologa Kraju.

Szef KPRM dodał, że ma też powstać dział centrum administracyjne rządu, który będzie obejmował m.in. sprawy określania strategicznych kierunków rozwoju państwa. Po szóste - mówił Dworczyk - nastąpi przeniesienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz od ministra szkolnictwa wyższego i nauki do ministra właściwego ds. gospodarki. Ma także zostać utworzone Narodowe Centrum Sportu, którego prezes będzie centralnym organem administracji rządowej właściwym do spraw kultury fizycznej.

Piotr Kaleta (PiS) podkreślił, że nowe przepisy mają zapewnić sprawną pracę Rady Ministrów w czasach epidemii koronawirusa. "Rząd musi działać sprawniej, administracja rządowa musi działać z korzyścią dla obywateli" - wskazał. Pozytywnie ocenił zapisy nowelizacji, a także rekonstrukcję rządu i zmniejszenie liczby resortów. "Jest dla nas oczywiste, że tę ustawę należy poprzeć. Klub PS będzie popierał ten projekt - zadeklarował Kaleta.

Odmienne stanowisko przedstawił poseł KO Konrad Frysztak, który ocenił, że rządowy projekt jest napisany chaotycznie. Jak zauważył, obecny rząd PiS to najliczniejszy rząd w polskiej historii i najliczniejszy w Europie. Według posła KO nowe przepisy pozwolą na zwiększenie wynagrodzeń podsekretarzy stanu, którzy staną się członkami korpusu służby cywilnej. Zdaniem Frysztaka "taki podsekretarz stanu w korpusie służby cywilnej będzie zarabiał ponad 21 tys. zł."

"Wszystkich spakujecie do korpusu służby cywilnej i będzie ich karmić" - mówił do wnioskodawców poseł KO. Zauważył też, że podsekretarz stanu w korpusie służby cywilnej nie będzie musiał prowadzić rejestru korzyści i "będzie mógł sobie dorabiać, zapewne w spółce Skarbu Państwa". Frysztak w imieniu klubu KO złożył wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu.

Wiesław Szczepański (Lewica) zauważył, że rządowa nowelizacja ustawy o działach administracji jest procedowana w trybie ekspresowym, bez opinii, ekspertyz i konsultacji. Poseł dodał, że mimo zmniejszenia liczby ministerstw niewiele ubyło stanowisk ministerialnych, za to przybywają nowe urzędy.

"Mimo zmniejszenia liczby ministerstw liczba członków Rady Ministrów spadła z 24 do 22" - podkreślił. Jak dodał, rząd Mateusza Morawieckiego pod względem liczebności wrócił do stanu sprzed 2017 roku. Również on zwrócił uwagę, że zmienia się status podsekretarzy stanu i będą oni mogli zarabiać więcej, m.in. podejmując dodatkowo pracę. Szczepański w imieniu klubu Lewicy opowiedział się za skierowanie projektu noweli do komisji.

Urszula Nowogórska (PSL-Kukiz15) pytała, czy nowe przepisy pozwolą, by w rządzie procesy decyzyjne były szybsze. Wskazała, że na początku, po wprowadzeniu zmian na pewno będzie pewna dezorientacja. Pytała również, czy wskutek zmian podsekretarze stanu będą mieć możliwość dorabiania oraz dlaczego nie ma doprecyzowanej liczby osób zasiadających w Radzie Legislacyjnej.

W imieniu koła Konfederacji głos zabrali posłowie Michał Urbaniak i Jakub Kulesza, którzy mówili, że większość rządowa zmarnowała czas Polaków w dobie kryzysu wywołanego koronawirusem, ponieważ zajmowała się sobą i "swoimi pionkami na szachownicy". Według nich w wyniku rekonstrukcji rządu tak naprawdę liczba stanowisk w administracji rządowej zwiększyła się. "Ale to nie liczba stanowisk jest największym problemem, tylko ta biurokracja, regulacje, papierologia, która idzie za tymi wszystkimi stanowiskami" - mówili posłowie Konfederacji.

Dworczyk odnosząc się do tych zarzutów, w tym dotyczących podsekretarzy stanu zaznaczył, że zgodnie z ustawą te osoby przejdą do służby cywilnej. "Co to oznacza? To oznacza, że wszyscy będą musieli podjąć decyzję, czy rezygnują z dotychczasowej aktywności politycznej. Ci, którzy taką prowadzą, są np. radnymi - będą musieli wybrać: albo mandat radnego, albo dalsza praca na stanowisku podsekretarza stanu. Jeżeli są członkami partii: albo członkostwo w partii, albo praca na stanowisku podsekretarza stanu" - zapowiedział szef KPRM.

Jak podkreślił, są to rozwiązania, które sprawdziły się w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. "Warto z dobrych wzorców korzystać i warto wprowadzać takie rozwiązania, które mają możliwość usprawnienia działania administracji" - zaznaczył minister.

Odnosząc się do pytania, czy w związku z wprowadzeniem takich przepisów, jest to ukryta próba podniesienia wynagrodzeń dla parlamentarzystów, których wynagrodzenia są liczone od wysokości wynagrodzenia podsekretarzy stanu, odpowiedział, że tu się nic nie zmieni. "Będą liczone od podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" - podkreślił Dworczyk.

"Jeśli chodzi o Radę Legislacyjną, to ani liczba członków, która jest ustalana w rozporządzeniu Rady Ministrów, ani wynagrodzenia się nie zmienią" - zapewnił szef KPRM.

W wyniku rekonstrukcji rządu przeprowadzonej na początku października liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a ich kompetencje przekazano innym - wcześniej istniejącym lub nowo powołanym - ministerstwom. W rządzie są obecnie cztery stanowiska wicepremierów. Nowe kompetencje – np. w sprawach cyfryzacji - uzyskała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do której przeniesiono niektórych byłych ministrów i innych pracowników likwidowanych resortów. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Grzegorz Bruszewski

kos/ gb/ par/