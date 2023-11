W Rosji bez zmian. Putin będzie ubiegać się o reelekcję

Władimir Putin zdecydował, że będzie ubiegać się o reelekcję w wyborach prezydenckich w marcu 2024 roku; oznacza to, że będzie rządzić Rosją co najmniej do 2030 roku - powiadomiła w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źródła.

fot. Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / / ZUMA Press

71-letni Putin sprawuje władzę na Kremlu najdłużej ze wszystkich liderów Rosji od czasów Stalina. Źródła, które rozmawiały z Reutersem, zastrzegając anonimowość, przekazały, że Putin podjął już decyzję o ubieganiu się o reelekcję, a teraz jego doradcy przygotowują kampanię w wyborach.

Według źródeł wkrótce zostanie ogłoszona decyzja w sprawie udziału Putina w wyborach, które jednak będą tylko formalnością.

Dotychczas nie było oficjalnego potwierdzenia planu Putina. Jednak wiele źródeł w dyplomacji, wywiadzie i we władzach uważa, że Putin będzie rządził Rosją do śmierci.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił Reutersowi komentarza na temat wyborów. Później, pytany o tekst opublikowany przez tę agencję, stwierdził, że przywódca nie wydawał żadnych oświadczeń w tej sprawie, a kampania oficjalnie nie została jeszcze ogłoszona. (PAP)

