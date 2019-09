W Poznaniu skradziono rower minister Jadwigi Emilewicz

Na czas pobytu w Poznaniu pani Jadwigi Emilewicz mogę pożyczyć jej swój rower – napisała w niedzielę wieczorem liderka poznańskiej listy KO Joanna Jaśkowiak, odnosząc się do informacji o kradzieży w Poznaniu roweru należącego do minister przedsiębiorczości i technologii.

„Liczę jednak, że zguba szybko się znajdzie” – dodała.

W niedzielę przed południem nieznany sprawca ukradł rower należący do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Do kradzieży doszło na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, kiedy minister uczestniczyła we mszy św.

O kradzieży roweru minister Emilewicz poinformowała w mediach społecznościowych. „Dzisiaj w trakcie mszy o 11.00 na Wzgórzu Św. Wojciecha ukradziono mi rower. Będę wdzięczna za wszelkie informacje. Proszę o udostępnienie, może ktoś widział sprawcę” – napisała.

Zwróciła się także z prośbą o pomoc w odnalezieniu roweru. "To czarna kolarzówka Cannondale” – podkreśliła minister.

Zawiadomienie o kradzieży ma zostać złożone na posterunku policji w poniedziałek.

Minister Jadwiga Emilewicz jest liderką poznańskiej listy PiS w nadchodzących wyborach. Liderka listy KO Joanna Jaśkowiak jest prawniczką, działaczką społeczną i radną wielkopolskiego sejmiku. (PAP)

autor: Anna Jowsa

ajw/ agz/