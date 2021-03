Portugalia wydłuża czas pracy przychodni, by nadrobić odwołane wizyty u lekarza

Polacy w Wielkiej Brytanii niechętnie szczepią się przeciw Covid-19. "Może to być poważnym zagrożeniem"

Dość sceptyczny stosunek Polaków do szczepień przeciw Covid-19 jest widoczny też wśród tych mieszkających w Wielkiej Brytanii, a biorąc pod uwagę ich liczbę, może to być poważnym zagrożeniem dla programu szczepień - pisze w najnowszym numerze tygodnik "The Spectator".