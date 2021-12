W Portugalii pomimo rekordowej liczby zakażeń będzie krótsza kwarantanna

fot. Miquel Rosselló Calafell / / Pexels

Pomimo nienotowanej od początku pandemii liczby dobowych infekcji koronawirusem rząd Portugalii zatwierdził w czwartek przepisy skracające przymusową izolację dla chorych na COVID-19 z dziesięciu do siedmiu dni.

Podczas czwartkowej konferencji w Lizbonie Graca Freitas z ministerstwa zdrowia wyjaśniła, że skrócenie okresu izolacji społecznej dotyczy tylko tych pacjentów, u których nie występują objawy COVID-19.

Freitas przypomniała, że podobną decyzję już w środę ogłosił autonomiczny rząd Madery, portugalskiego archipelagu na Oceanie Atlantyckim.

Przedstawicielka służby zdrowia Portugalii wyjaśniła, że notowany od kilku dni w tym kraju rekordowy poziom infekcji koronawirusem to efekt nowego wariantu omikrona. Dodała, że dominuje on już wśród zachorowań na COVID-19 we wszystkich regionach kraju.

W czwartek po południu resort zdrowia Portugalii podał, że w ciągu ostatniej doby zanotowano największą od początku pandemii liczbę infekcji – ponad 28,6 tys. W ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono też 16 zgonów wśród zakażonych koronawirusem.

Pomimo masowej liczby infekcji pomiędzy środą a czwartkiem w szpitalach przybyło zaledwie 63 chorych na COVID-19. W sumie leczy się tam 1034 zainfekowanych, z których 144 to pacjenci na OIOM-ach.

Z Lizbony Marcin Zatyka (PAP)

zat/ tebe/