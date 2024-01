W Polsce zatrzymano napływ migrantów. To pokłosie afery wizowej

Afera wizowa trafia do komisji. Jest znany jej skład To się nazywa zakasanie rękawów. Członkowie komisji śledczej ds. afery wizowej zostali wybrani w czwartek i w ten sam dzień zasiedli do obrad. Są to: Zbigniew Bogucki, Piotr Kaleta, Daniel Milewski i Andrzej Śliwka z PiS, Maria Małgorzata Janyska, Marek Sowa i Michał Szczerba z KO oraz Maciej Konieczny z Lewicy, Aleksandra Leo z Polski 2050-TD, Mirosław Adam Orliński z PSL-TD i Krzysztof Mulawa z Konfederacji.