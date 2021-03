Brzoska: W Polsce za 4,5 roku połowa sprzedaży detalicznej online

Materiały dla mediów

Udział sprzedaży online za 4,5 roku stanowić będzie połowę sprzedaży detalicznej w Polsce - ocenia prezes InPostu Rafał Brzoska.

"Ponad 5 lat temu na jednej z konferencji paczkowo-pocztowych mówiłem, że za 10 lat online to będzie połowa retailu. Jeszcze ponad rok temu myślałem, że byłem zbyt optymistyczny, że bardziej zajmie nam to 12-15 lat, ale Covid dolał tego paliwa. Dzisiaj nie mam już wątpliwości, że za 4,5 roku od dzisiaj 50 proc. online versus klasyczny retail, to będzie fakt" - powiedział prezes InPostu podczas webinaru Impact CEE "Rynek e-commerce w Polsce i na świecie".

Udział e-commerce w sprzedaży detalicznej w Polsce zwiększył się w 2020 roku do 11 proc. z 8 proc. w 2019 roku.

Według Brzoski rynek e-commerce w Polsce wzrósł w 2020 roku o około 29-30 proc. Prezes spodziewa się szybszego wzrostu w kolejnych latach dzięki trwałej zmianie zachowań konsumenckich i trwałej zmianie strategii firm.

Według szacunków PwC, na koniec 2020 roku rynek e-commerce w Polsce miał wartość 83 mld zł brutto. W 2021 roku wartość brutto ma wzrosnąć do 93 mld zł, w 2022 do 105 mld zł, w 2023 do 118 mld zł, w 2024 do 132 mld zł, w 2025 do 147 mld zł, a na koniec 2026 roku ma osiągnąć 162 mld zł brutto. Dawałoby to średnioroczne tempo wzrostu o 12 proc.

Sam Amazon w długim terminie może zdobyć dużo ponad 10 proc. polskiego rynku e-commerce - twierdzi Brzoska. "Polacy lubią nowości, nowe usługi. Jak już raz przetestują nowe usługi, to bardzo szybko tracą swoją lojalność do brandu, do którego byli przywiązani wcześniej" - uzasadnia prezes InPostu.

Prezes InPostu, który ma sieć paczkomatów m.in w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i we Włoszech, zapowiedział we wtorek uruchomienie usług transgranicznych.

"Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale wkrótce, bardzo niedługo, przedstawimy taką strategię. Przesyłka towaru z Wielkiej Brytanii do Polski, z Polski do Francji, z Francji do Hiszpanii, Z Włoch do Wielkiej Brytanii, paczkomat-paczkomat, jest absolutnie możliwa, będzie realna i to bardzo szybko" - powiedział.

W Wielkiej Brytanii InPost ma obecnie ponad 1.100 paczkomatów. Do końca 2021 roku chce rozstawić 2.000 maszyn, przede wszystkim w Londynie, Manchesterze i w Birmingham. We Włoszech liczba paczkomatów ma do końca 2021 roku zwiększyć się z 300 do blisko 1.000 sztuk. Spółka planuje też rozwój we Francji.

W Polsce InPost ma ponad 11 tys. paczkomatów.(PAP Biznes)

epo/ osz/