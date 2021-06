W Polsce przybyło osób skrajnie ubogich

Co z rekompensatami za podwyżki cen prądu? Rząd ma nowy pomysł

Odpowiadając na pytanie o kwestię ustawy rekompensacyjnej, która miałaby pomóc gospodarstwom domowym poradzić sobie z drożejącą energią, Michał Kurtyka powiedział, że "to nad czym my pracujemy - ustawa rekompensacyjna - to jest dla tej najbardziej wrażliwej części społeczeństwa".