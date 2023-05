W Polsce powstanie pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego "jeden do jednego". Ma on powstać w perspektywie najbliższych trzech, czterech lat - poinformował w środę szef MEiN Przemysław Czarnek. Symulator ma działać w ramach planowanego Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej.

W środę w Warszawie wiceprezes Orlen Synthos Green Energy Dawid Jackiewicz i wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Remigiusz Kopoczek podpisali list intencyjny dotyczący powstania Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. W wyniku umowy powstać ma - jak mówił Czarnek - pierwszy w Europie symulator reaktora jądrowego, na którym kształcić się będą inżynierowie jądrowi. Współpraca ma też zagwarantować wsparcie ze strony instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego. Ma być uruchomiony w 2027 r.

"Zapotrzebowanie na energetyków, na inżynierów jądrowych, atomistów jest ogromne, i zainteresowanie młodych ludzi tym kierunkiem jest bardzo duże, stąd przystąpiliśmy (...) kilka miesięcy temu do porozumienia między Ministerstwem Edukacji i Nauki, Orlenem i sześcioma naszymi uczelniami technicznymi w całej Polsce. Dziś dwie rzeczy dodatkowe" - powiedział minister edukacji i nauki.

"Pierwsza: do naszego porozumienia przystępuje Sieć Badawcza Łukasiewicz, która za chwilę wraz z Orlen Synthos Green Energy podpisze umowę, której przedmiotem będzie wybudowanie pierwszego w Europie symulatora reaktora jądrowego na potrzeby kształcenia energetyków jądrowych, inżynierów jądrowych. Myślę, że nie tylko w Polsce, myślę, że nie tylko z Polski, ale również z Europy. To będzie jedyny symulator reaktora jądrowego +jeden do jednego+" - zapowiedział szef MEiN.

Sprecyzował, że ma on powstać w perspektywie najbliższych trzech, czterech lat. "Stąd ci studenci, którzy zaczynają w tym roku naukę na kierunku energetyka jądrowa, będą już mogli skorzystać z tego europejskiego centrum z symulatorem reaktora jądrowego. To jest pierwsza rzecz, która nas tutaj dzisiaj łączy w ministerstwie" - wskazał Czarnek. "Druga: do naszego porozumienia przystępują trzy kolejne uczelnie, chcą również u siebie kształcić studentów na tych kierunkach" - dodał.

W środę przedstawiciele uczelni podpisali również aneks do listu intencyjnego w sprawie kształcenia kadr dla energetyki jądrowej z szefem MEiN i prezesem PKN Orlen Danielem Obajtkiem w związku z przystąpieniem do niego kolejnych szkół wyższych.

W styczniu br. list intencyjny o współpracy na rzecz utworzenia i organizacji kierunku studiów energetyka jądrowa podpisali minister edukacji i nauki, PKN Orlen, Politechniki: Gdańska, Poznańska, Śląska, Warszawska, Wrocławska oraz Akademia Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W środę do tego grona dołączyła Politechnika Koszalińska, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Warszawski i Centrum Łukasiewicz.

Szef resortu edukacji i nauki poinformował także, że przekazał rektorom, iż rozmawiał z dyrektorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych prof. inż. Krzysztofem Kurkiem. "Wiem, że trwają rozmowy naszych politechnik z NCBJ po to, aby NCBJ stał się laboratorium atomowym, które będzie wykorzystywane na potrzeby kształcenia studentów. Zakomunikowałem państwu rektorom, że MEiN zwiększy odpowiednio subwencje wszystkim tym uczelniom, które będą korzystać z NCBJ, po to by pokryć koszty związane z kształceniem studentów właśnie w tym naszym laboratorium atomowym" - podał minister.

Z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę na to, że Polska musi przejść całkowitą transformację energetyczno-paliwową. "Bez możliwości połączenia dużego biznesu, jakim jest Orlen, bez możliwości połączenia ze światem nauki, nie zrobimy tego" - powiedział.

"Jeżeli nie będziemy inwestować w nowe źródła i technologie, przegramy konkurencyjność naszej gospodarki. Musimy mieć na to wizję (...). i taką wizję mieliśmy w koncernie Orlen, do tego potrzebne były wszelkie fuzje, które pozwoliły uzyskać pewną wielkość, pozwolą uzyskać i uzyskują pewien kapitał i synergię, które wypracowują tak naprawdę ten kapitał" - ocenił.

"Jeżeli mamy w planie niebawem zacząć budować pierwszy reaktor - sądzę, że na przełomie roku 2025 i 2026 zaczniemy proces inwestycyjny - to musimy bardzo dużo zmienić" - stwierdził.

"Minister (edukacji i nauki - PAP), który jest nam bardzo przychylny, chce stworzyć cały obiekt kształcenia w zakresie, byśmy również mogli przechodzić transformację w zakresie kształcenia, nowych kierunków, nowych możliwości i tego, co nas czeka w przyszłości" - podkreślił Obajtek.

Prezes Orlenu zaznaczył, że chce w Europie stworzyć Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. "My nie tylko posiadamy wyłączność, jeżeli chodzi o SMR BWRX300 na obszar naszego kraju, ale tę wyłączność posiadamy zdecydowanie szerszą" - dodał.

Zaznaczył, że symulator "pomoże kształcić młodzież i będzie współpracował ze wszystkimi uczelniami, z którymi mamy podpisaną umowę". "To jest dalszy etap. Po tym etapie jest po prostu praca w nowych elektrowniach" - wyjaśnił.(PAP)

