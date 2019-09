W Pekinie otwarto międzynarodowe lotnisko Daxing, jedno z największych na świecie

Międzynarodowe lotnisko Daxing w Pekinie, którego budowa trwała pięć lat i kosztowała 80 mld juanów (45 mld zł) jest formalnie otwarte – ogłosił przywódca Chin Xi Jinping w środę, na kilka dni przed obchodami 70-lecia założenia komunistycznej ChRL.

Na ceremonii otwarcia nowe lotnisko – jedno z największych i najkosztowniejszych na świecie – określono jako „nowe potężne źródło rozwoju narodowego”.

Położony 46 km na południe od centralnego placu Tiananmen port lotniczy Pekin-Daxing, w skrócie PKX, ma odciążyć Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin, gdzie ograniczona przestrzeń powoduje czasem opóźnienia lotów.

Here comes the new landmark! Beijing Daxing International Airport has successfully passed the completion acceptance on Sun after over 3 years of construction work. This world’s largest single-terminal airport will be put into use on Sep 30. pic.twitter.com/pAW9ZXju28