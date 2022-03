W Odessie uruchomiono pierwszy terminal internetowy Starlink

Media: Boris Johnson chce, by saudyjska ropa zastąpiła rosyjską

Brytyjski premier Boris Johnson pojedzie w przyszłym tygodniu do Arabii Saudyjskiej, by przekonywać jej władze do zwiększenia produkcji ropy naftowej, co ułatwiłoby wprowadzenie embarga na ropę rosyjską - podał w sobotę dziennik "The Times".